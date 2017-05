Akce Pokoř své Hranice rozhýbe park. Co tam zažijete?

Druhý ročník akce Pokoř své Hranice se uskuteční v sobotu 10. června parku Sady Čs. legií. Nabídne přitom celou plejádu sportovních aktivit a zaujme malé i velké návštěvníky.

„Je to druhý ročník, který se díky městu Hranice a grantovému programu Regionu Hranicko podařilo uskutečnit. Je to sportovně-zábavná akce pro širokou veřejnost a každý by si tam měl najít to svoje. Bude to spíše o zábavě, než o výkonech,“ řekla organizátorka Michaela Škrobánková z Hranické rozvojové agentury.

Zábava všeho druhu

Návštěvníci parku se mohou těšit na spoustu zábavných aktivit jako lukostřelbu, golfové odpaly, paddleboarding a spoustu atrakcí na vodě.

Hraničtí hasiči přivezou i motorový člun, na kterém se mohou zájemci nechat svézt.



„Zařadili jsme retro skákání gumy a mladší generace si může vyzkoušet, čím jsme se bavili my nebo jejich rodiče,“ doplnila Michaela Škrobánková.

Kromě hlavního programu se uskuteční i další zajímavé věci v rámci toho doprovodného. V nabídce je seznámení s aktivitami TOM Help, Zdravých Hranic nebo Fitness Plovárna. Dále se na akci objeví fotokoutek nebo stánek Cyklostezky Bečva.

Očekávaný úspěch

„Ta účast bude větší, než minulý rok. Pokud nám bude počasí bude přát, tak lidí přijde víc, už jen podle ohlasů, které máme od okolí,“ uzavřela Škrobánková.