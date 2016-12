NNČ Anna Musilová o Vánocích v dětském domově i zapomenutých dárcích

Hranice – Dlouhá léta navozuje prostřednictvím výstav v hranické Galerii M+M v lidech tu správnou vánoční atmosféru. Jak však Anna Musilová sama vnímá vánoční svátky, a jak vzpomíná na Vánoce strávené v dětském domově, či na zapomenuté dárky schované ve sklepě, nám prozradila v poutavém vyprávění.

Anna Musilová, majitelka galerie M+M v HranicíchFoto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Část dětství strávila Anna Musilová v brněnském dětském domově.

„Tam jsme vždycky mívali obrovský strom, který jsme museli pomáhat zdobit. Pro nás to ale bývala vždycky radost. Mezi dětmi jsme vyráběli potají dárečky z papíru, z toho co bylo po ruce. Mělo to svou poetiku, ráda na to vzpomínám. Vánoce ať už jsou chudobné nebo bohaté, pro děti zkrátka vždycky mají své kouzlo," uvědomuje si Anna Musilová.

Dárky ve sklepě a pod postelí

I přesto, že v dětském domově pobývala také v čase druhé světové války, zdejší zaměstnanci se dětem vždy snažili připravit ty nejkrásnější možné Vánoce.

„Válka začala, když mi bylo pět let. V domově se ale i tehdy snažili, aby bylo na Štědrý den na stole vždy dvanáct jídel. Kousek ryby, vánočky, všechno možné, hlavně aby toho bylo opravdu dvanáct různých druhů. Pak se šlo ke stromečku, kde i my děti jsme naházely ty své vyrobené dárečky. Vždycky jsme taky zpívali koledy, bylo to hezké," vzpomíná v dobrém i na nelehké časy.

S narozením vlastních potomků poté přišla řada úsměvných vánočních okamžiků, například se zapomenutými dárky.

„Obě děti hrály na piano, ale neměly židli. Pamatuji si, že jsem takovou tu kulatou židličku schovala do sklepa, a kluk se po rozbalování dárků rozbrečel, že prý kde je ta stolička ke klavíru. Samozřejmě, že ji tam před Vánoci objevil a my jsme na ni pak zapomněli," řekla se smíchem.

Tato situace však nebyla ojedinělá. „To jsme zase pro změnu dceři koupili lyže. Bezprostředně po koupi jsme je na chviličku schovali pod postel, ale aby je dcera neobjevila, tak je manžel radši schoval u sebe v práci na letišti. No jistě, že jsme pak na ty lyže taky zapomněli. Takže při rozbalování zase to stejné, tentokrát měla na krajíčku dcera, kde má ty lyže. Za tu chvíli, co byly pod postelí, si jich totiž samozřejmě taky všimla," usmívá se Anna Musilová.

Nejdřív jablíčko, pak ořechy, zkrátka všechno

U Musilů však nebylo zapomínání dárků zdaleka jedinou vánoční tradicí.

„Manžel hleděl po večeři dodržovat všechny zvyky a tradice. Nejdřív jablíčko, pak ořechy, zkrátka všechno. Děti už chtěly rychle rozbalovat dárky, ale manžel vždycky, že se ještě musí udělat tohle a támhleto. Až jakmile Ježíšek zazvonil, pak se teprve mohli všichni vrhnout na dárky," pokračovala v odlehčeném duchu.

I nyní Anna Musilová vnímá vánoční svátky velice intenzivně. Již více než dvacet let totiž v Galerii M+M každoročně připravuje tradiční vánoční výstavy.

„Teď mám díky výstavě Vánoce prakticky celý měsíc. V průběhu svátků vždy přijedou děti se svými rodinami a trávíme je všichni společně. Hrajeme různé hry, děláme jakoby burzu dárků, vyrábíme losy, snažíme si zkrátka společně užít i legraci," zakončila Anna Musilová.

David Král