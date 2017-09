Atleti SK Hranice obsadili v baráži sedmé místo

Ve značně oslabené sestavě vyjeli hraničtí atleti v sobotu 9. září do Hodonína na baráž o postup do 1. ligy, kde skončili sedmí z devíti účastníků.

dnes 18:19 SDÍLEJ:

Už v loňském roce reprezentovala Markéta Štolová ČR na ME do 17 let v Gruzii a na mezistátním utkání dorostuFoto: Atletika Chomutov

Slabá hranická účast měla dva důvody. Hranický tým neměl letos ambice na postup vzhledem k absenci důležitých závodníků. Druhým důvodem bylo, že většina hranických závodníků už s baráží nepočítala.



Po čtvrtém kole figuroval hranický tým na páté nepostupové pozici. Pak se ovšem ukázalo, že ve výsledcích posledního kola chybí chůze, kde hraničtí borci vybojovali 20 bodů, a družstvo AK Olomouc bylo potrestáno odebráním jednoho hlavního bodu za nepovolený start dorostence na dvou dlouhých tratích. SK Hranice se tak rázem ocitl na třetím místě, opravené výsledky však byly dodány se značným zpožděním, někteří atleti tak na den baráže už měli jiné plány.



Do Hodonína proto vyjela pouhá šestice závodníků v hranickém dresu. Největší zastoupení měli hned v úvodní disciplíně, závodu na 5000 m chůze. Celkem 25 bodů vybojovali Rostislav Kolář (1. místo a oddílový rekord), Petr Havránek (3. místo) a Tomáš Kalina (5. místo).



Třinácti individuálními body přispěl Adam Orava, který obsadil třetí místo ve výšce a šesté na krátkých překážkách. Šestý na osmistovce doběhl Vojtěch Vávra. Petr Havránek k osmi bodům z chůze přidal ještě dva body za deváté místo na krátkých překážkách a Zbyněk Čech vydřel jeden bod za desáté místo v trojskoku. Štafeta na 4 x 100 m doběhla devátá.



Celkově tedy hraničtí borci nasbírali 48 bodů a obsadili v baráži sedmé místo. Za sebou nechali Šternberk a Znojmo. Relativně na dohled byla Moravská Slavia Brno, ostatní týmy už značně odskočily. Baráž suverénně ovládly Vítkovice. (ule)

Autor: Ivan Němeček