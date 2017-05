Audiovizuální Story festival opět oživí Kapli svaté Barbory

Festival elektronické hudby a světla Story se 3. června vrací do Kaple svaté Barbory a opět nabídne pestrý výběr interpretů z několika zemí.

„Většina umělců a umělkyň zavítá do České republiky poprvé a periferie se díky nim na jeden večer stane centrem nezávislé kultury,“ řekl dramaturg festivalu Radim Zbránek. Na festivalu kladou velký důraz na kvalitní zvuk a také vizuální stránku, aby si návštěvníci odnesli silný zážitek.

Chile, Jamajka nebo Švýcarsko

Umělec Uwe Schimdt vystupující pod pseudonymem Atom přijede až z Chile a s sebou přiveze elektronickou hudbu spojenou s digitálním uměním. Návštěvníci se mohou těšit také na jamajský hudební projekt Equiknoxx, který produkuje originální, avantgardní dancehall.



„Do tvorby švýcarské producentky s nepálskými kořeni Aishi Devi se promítají vlivy tibetské kultury. Během svých rituálních setů dostává posluchače do tranzu repetitivními syntezátorovými zvuky,“ popsal další umělkyni ze Švýcarska Radim Zbránek.



Jako další se v Hranicích objeví novozélanďan Olly Peryman pod přezdívkou Fis a rodačka ze San Francisca Sheela Rahman pod pseudonymem Xosar.

„Program Story ale zahájí Ondřej Holý s projektem ‘dné‘. Minulý rok vydal po pětileté odmlce desku These Semi Feelings, The Are Everywhere,“ dodal dramaturg.



Audiovizuální festival odstartuje v kapli, která se nachází v prostorách do areálu hranických kasáren, v sobotu 3. června v 19 hodin.