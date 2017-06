Bečva zažila lítý souboj při školním kole dračích lodí

Řeka Bečva po roční pauze zažila další nálet draků, respektive dračích lodí. Ve čtvrtek 22. června se totiž sjeli základní a střední školy, aby poměřily své síly nejen s vodním živlem, ale také se svými soupeři z ostatních škol.

Už od začátku týdne se počasí vydařilo, tak se dalo předpokládat, že i ve čtvrtek bude krásně. A taky bylo. U Loděnice se sešlo na pětadvacet týmů toužících po medailích. Celý břeh Bečvy byl tak doslova okupován mladými draky a dračicemi. A nebylo se čemu divit, když na jedné Dračí lodi bylo na dvacet osob.



„Máme zde pětadvacet startujících posádek. Šest základních škol, což jsou hranické posádky plus posádka ze Znojma a Kojetína. Dále je tady devatenáct posádek ze středních škol z Hranic, Znojma, Holešova a Kojetína,“ řekla o účasti týmů organizátorka Šárka Dohnalová.

Příprava je třeba!

Aby však měli soutěžící nějakou šanci na výhru, museli pravidelně trénovat. Takovou příležitost jim samozřejmě nabízejí v Klubu vodních sportů Hranice.



„Příprava hranických posádek samozřejmě stoupá. Děti se připravují pravidelně, kromě výuky pádlování se seznamují s lodí, s vodou a mají k tomu i záchranářství,“ vysvětlila organizátorka.



A kvůli tomu, že soutěžícími jsou děti, trať byla dlouhá pouze dvě stě metrů. Podle Šárky Dohnalové se jezdí i delší tratě, ale i vzhledem k počtu posádek je nelze uskutečnit.

Posádky nejen z Hranic

O velkém zájmu u škol mimo Hranicko svědčí i vysoká účast z policejní školy v Holešově, která letos nasadila na devět týmů. „Účastníme se teď potřetí a minulý rok jsme byli druzí,“ pochvalovala si kapitánka Dankových děcek z Holešova Zdenka Chmelařová.



Její parťák Robin Balažovič dodal, že se určitě budou snažit dobýt ty nejvyšší příčky, které jsou možné. Ostatně, každý tým, který se Dračích lodí zúčastnil, měl stejné ambice.



O posty nejvyšší se přijeli poprat i ze Znojma, konkrétně s tamní ZŠ Tasovice. „Účastníme se tady poprvé, ale pravidelně jezdíme ve Znojmě,“ řekla učitelka Kamila Rischlová.

Fandila i rodina

Mezi soutěžícími se objevili i tváře jejich fanoušků. Protože se závod konal od ranních hodin asi do dvou odpoledne, přišli fandit hlavně prarodiče a učitelé.



„Měl bych tady mít vnuka, ale najít ho v tom množství lidí je těžké. Ale fandit jsem přijel,“ řekl s pobavením Aleš Hapala.

Dospěláci v sobotu

V sobotním dni, který by měl být také slunečný, se uskuteční další závod dračích lodí, tentokrát v kategorii dospělých. „Prozatím máme přihlašeno na dvacet týmů, přičemž jsou to hlavně týmy z hranických firem,“ sdělila Šárka Dohnalová.



V sobotu 24. června se tak mohou zájemci přijít podívat už od 9 hodin na lítý dračí souboj, který potrvá až do večerních hodin.