Bělotínské pivní slavnosti nabídnou bohatý program na několik dnů

Několikadenní bělotínské pivní slavnosti se letos budou konat již po šestadvacáté. Nabídnou celou plejádu sportovních, kulturních i zábavných akcí pro celou rodinu a nebude chybět ani několik druhů lahodného zlatavého moku.

Pivní slavnosti mohou zájemci navštívit od středy 21. června do soboty 24. června.



„Když jsme dělali první pivní slavnosti, tak je nedělal nikdo. Dnes je dělá kdekdo a chlubí se tím, že zvou super drahé kapely a tak dále. My zveme lidi na to, aby se sousedsky sešli,“ komentoval slavnosti starosta Bělotína Eduard Kavala.´

Od středy do soboty

Celý program se zahájí ve středu v 17 hodin vystoupením dětských pěveckých sborů z Bělotína i Hranic, které se předvedou pod taktovkami dirigentů a vedoucích učitelů.

Čtvrtek pak nabídne vernisáž výstavy prací žáků ZŠ a MŠ Bělotín, malování na chodníku nebo volejbalový turnaj obcí, kterého se zúčastní i návštěvníci z Německa. V neposlední řadě zde bude i setkání myslivců.



„Budeme rádi, když se lidi sejdou, pobaví se a posedí. Můžeme nabídnout komornější atmosféru a pohodu,“ řekl starosta.

Pátek bude naopak ve znamení sportovních aktivit, konkrétně dětského a sportovního dne, turnaje ve vybíjené a závodu branné všestrannosti, které již dnešní mládež nezná. Ve čtrnáct hodin proběhne turnaj firem v kopané.



Páteční program zakončí Červnová noc poprvé, na které zahrají kapely Klapeto Morava, Doméza a ke konci vystoupí DJ Petr Šindler. Návštěvníci si tak mohou zatančit dle libosti.

Hlavní den

Ten nejnabitější den z celých slavností však bude sobota. Nejen, že se uskuteční dva fotbalové turnaje, ale po obědě začnou ty pravé pivní radovánky, na kterých zahraje dechová hudba a vystoupí několik tanečních uskupení nejen z Hranicka.

Večerní Červnovou nocí podruhé pak k tanci a poslechu zazní kapely Vocode, Project F a opět DJ Petr Šindler.

Na páteční a sobotní program se můžete přijít podívat za symbolické vstupné padesáti korun.