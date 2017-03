Bělotínský pohár má patnáctiletou tradici

Hranicko – Blyštivý kostým, baton, pompon nebo prapor. To vše je nezbytnou výbavou mažoretek. V sobotu 4. března od 10 hodin se v tělocvičně základní školy v Bělotíně na Hranicku uskutečnil patnáctý ročník soutěže Bělotínský pohár. Celkem se zde představilo osm mažoretkových klubů z celé republiky.

„Pro mažoretky ze severní i střední Moravy je obec Bělotín zavedené soutěžní místo. Konala se zde kvalifikační a semifinálová kola, v roce 2014 se Bělotín stal vůbec prvním místem, kde se konalo finále výkonnostní třídy „B“. Sjely se sem finalistky z celé republiky a obec zvládla zajistit i ubytování. I když nemáme vlastní mažoretky, nejsme, jak se říká, s tímto sportem na okraji. Naše děvčata jsou mistryněmi České republiky v aerobiku,“ prozradil starosta obce Eduard Kavala.

Semifinálová kola již neexistují, proto se datum konání Bělotínského poháru přesunulo na začátek března. „Aby absence semifinále nebyla na újmu výkonnostního růstu, dostávají se do programu pohárové soutěže. Jejich výhodou je, že mohou být konány ve městech a obcích, které nesplňují podmínku trasy pro pochodové defilé,“ prozradila předsedkyně České federace mažoretkového sportu Marta Pavelková, a dodala, že zde proběhl vůbec poprvé v historii mažoretkového sportu komentovaný program, který natáčela i televize.



Zástupci klubů, kteří získají nejvíce medailí, obdrží pohár. V rámci této akce běží také soutěž Šance talentům. „Družstva i jednotlivci, kteří teprve začínají, mají možnost v předkolech národního mistrovství ukázat, co dovedou. Porota je ohodnotí a poté se mohou přihlásit na Mistrovství České republiky, pro ně jsou ještě přihlášky otevřené,“ podotkla Marta Pavelková. V programu se tak ukazují diametrální rozdíly mažoretek, některé si zde jen trénují připravenou formaci na „nároďák“. Pro diváky je však program o to pestřejší. Například děvčata z Benešova si do Bělotína přijela vyzkoušet nové prvky pro sezonu 2017. Mažoretky z Havířova na soutěž dorazily již po desáté. Mažoretkový klub ze Studénky se soutěže zúčastnil vůbec poprvé.

Největší hlasové podpory se dočkaly mažoretky z Havířova. „Chodíme dvakrát až třikrát týdně na dvouhodinový trénink. Mažoretky jsem viděla v televizi a chtěla jsem to zkusit také. Teď už je to osm let, co se tomu věnuji,“ uvedla dvanáctiletá Kateřina Kochlová z Havířova.



„Máme dokonce příznivce až z Chile. Vedoucí, která tam zakládá klub mažoretek, se dokonce přijela podívat do Prahy na Mistrovství světa,“ uzavřela Marta Pavelková, která je od září loňského roku držitelkou Řádu Elišky Přemyslovny. „Nominace mě samotnou velice překvapila, je to morální ocenění, které mě žene dopředu. Mám ještě vize, které chci uvést do praxe, ale chce to čas,“ uzavřela.

