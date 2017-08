Billboardy musí od silnic pryč, nepůjde to lehce

Už jen dva týdny zbývají do chvíle, kdy by z dálnic a silnic první třídy měly zmizet bill-boardy. Novela zákona o pozemních komunikacích určuje kolem důležitých cest ochranná pásma, v nichž nesmějí poutače stát a rozptylovat motoristy. V Olomouckém kraji je takových míst několik a krajský úřad se už nyní obává soudních tahanic o to, aby poutače z blízkosti silničních tahů zmizely.

„Novela zákona se dotkne zhruba tří tisíc reklamních zařízení, která jsou v ochranných pásmech dálnic a silnic první třídy po celé republice," shrnul Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Přesný počet za Olomoucký kraj k dispozici nemá. Provozovatelé poutačů na pozemcích ŘSD již podle Studeckého dostali výzvu, aby v termínu billboardy odstranili. Likvidaci reklamních zařízení musejí provést sami provozovatelé. „Pokud tak neučiní, odstranění následně zajistíme my na náklady provozovatele," informoval mluvčí ŘSD Studecký. Podél silničních tahů v Olomouckém kraji jsou podle krajských úředníků místa, kde poutače budou muset zmizet. Zatím se však tyto konstrukce nikde překotně nedemontují. „Provozovatelé v tom mají peníze a budou reklamu držet do posledního dne. Nedělám si iluze, že jejich odstraňování bude nějaké rychlé. Spíše se obávám právních bitev a zdlouhavých správních řízení," reagoval František Pěruška z odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu. Zmizet by podle něj měly některé poutače u silnice I/46 mezi Olomoucí a Šternberkem. „Je jich tam docela dost, ale jsou i jinde. Je to však silnice od silnice a záleží na hustotě provozu. Například na I/11 z Olšan u Šumperka směrem na Pardubický kraj je jeden billboard na pět kilometrů," popsal František Pěruška z krajského úřadu. Nejblíže 250 metrů od dálnice Podle nového zákona, který začne platit 1. září, mohou billboardy stát nejblíže 250 metrů od dálnice. Od silnice první třídy musí oddělovat konstrukci minimálně 50 metrů. Zákaz se týká pouze poutačů mimo zastavěná území, naopak billboardů ve městech se nedotkne. Za porušení úpravy čeká provozovatele pokuta až do výše 300 tisíc korun. O odstranění poutačů u silnic usiloval BESIP, který opakovaně poukazoval na to, jak reklama odvádí pozornost řidiče. Podle krajského koordinátora BESIPu Miroslava Charouze je dobře, že konečně zmizí. „Odvádějí pozornost řidičů a přispívají k jeho únavě aniž by šofér chtěl, sleduje reklamní poutače. Přitom dnešní hustota provozu a situace v něm vyžadují naprostou koncentraci," vyjádřil se Miroslav Charouz. „Poutače neměly nikdy vyrůst podél silnic," poznamenal. V zákazu spatřují protiústavnost Prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy Marek Pavlas s plošným zákazem nesouhlasí. „Nelíbí se nám to. V zákazu spatřujeme protiústavnost. Pokud podnikatelé mají všechna povolení, která jsou potřeba, a stát jim jejich činnost zakáže? Je to omezování svobody podnikání. Navíc jde o největší ochranné pásmo v Evropě. Nikde pro reklamní zařízení takové omezení není," zdůraznil. Podle Marka Pavlase stávající legislativa umožňuje řešit umisťování poutačů podél cest mimo města i na zastavěných územích, kde reklama často vede k tomu, že řidič přehlédne dopravní značení. „Je na stavebních úřadech, zda tuto stavbu povolí, nebo ne. A pokud se jedná o černé stavby, v Česku se jich odhaduje třetina, může docílit odstranění billboardu. Místo toho stát hází všechny billboardy do jednoho pytle, bez ohledu na to, zda mají povolení a bezpečnou konstrukci, nebo ne," poukazoval. Provozovatelů reklamních poutačů je v České republice několik desítek. Podle Marka Pavlase budou zákaz respektovat, i když se jim nelíbí. „Nemohu mluvit za všechny, ale ti největší budou postupovat v souladu se zákonem," dodal.

Autor: Daniela Tauberová