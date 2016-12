Cantabile zve na tradiční adventní koncert, v Drahotuších zahrají Gympleři

Hranice – Co by to byl za předvánoční čas v Hranicích, kdybychom byli ochuzeni o adventní koncert místního Dětského pěveckého sboru Cantabile.

Dětský pěvecký sbor CantabileFoto: Martin Třískala

Tradiční vystoupení se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele uskuteční v neděli 18. prosince od 16 hodin. Pro všechny milovníky hudby však bude ve stejný den připraven ještě jeden adventní koncert, tentokrát v drahotušském kostele sv. Vavřince a v duchu country. V 18 hodin zde vystoupí skupina Gympleři. (kra)

Autor: Redakce