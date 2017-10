Cementáři před kamerami neoslnili. Zubří je přejelo o osm branek

Jen asi dvacet minut dokázali hraničtí házenkáři konkurovat aktuálnímu lídrovi tabulky ze Zubří. Cementáři netradičně ve čtvrtek večer před zraky televizních kamer neustáli nápor soupeře hlavně ve druhém poločase a padli vysoko 23:31. V tabulce extraligy tak nadále zůstávají předposlední.

Házenkáři Hranic. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ivan Němeček

„My jsme dokázali Zubří konkurovat jen asi patnáct minut. Pak měl soupeř zápas ve svých rukou. My jsme nebyli schopní je přehrát ani v útoku, v obraně jsme byli pomalí. Gratuluji Zubří k zaslouženému vítězství,“ hodnotil po zápase trenér Hranic Libor Hrabal.



Jeho tým po poločase ztrácel jen dvě branky, hosté pak ale roztočili naplno svůj brankostroj a pět minut před koncem měli obrovský devítigólový náskok. Ten už domácí jen lehce upravili.



„Po poločase jsme byli o dva góly pozadu, chtěli jsem to stáhnout. Bohužel začátky druhých poločasů se nám nedaří, nepodařil se ani dneska,“ mrzelo Libora Hrabala.



Nejvyšší soutěž čeká příští týden reprezentační pauza, během níž budou mít Cementáři možnost potrénovat do dalších bojů. Bez bodů se cíl, kterým je letos play-off, jinak bude vzdalovat.

TJ Cement Hranice – HC Zubří 23:31 (12:14)

Nejvíce branek: Pernička 5/1, Hub 4, Stržínek 3, Andrš 3/1 – Reček 6, Hrstka 5/1, Přikryl 4, Zeman 4. Rozhodčí: Opava, Válek. Sedmimetrové hody: 2/2 – 1/1. Vyloučení: 2:3. Diváci: 300.