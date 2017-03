Čtyřicáté deváté kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár

Že je krajské město Olomouc slavné ve světě turismu, je známé. Olomouc má ale své nezaměnitelné místo i na mapě vědeckého světa. Kromě jiného i díky Regionálnímu centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), které do regionu přitáhlo odborníky z celého světa. S jejich pomocí se povedlo vytvořit i nejmenší magnety na světě. Co dalšího se v jeho laboratořích již podařilo? Co vědce čeká? Na tyto a další otázky odpověděl Deníku ředitel centra Radek Zbořil.