Dětský domov v Hranicích se účastní dobročinné kampaně. Přispět mohou všichni

Dětský domov v Hranicích se účastní dobročinné kampaně s názvem Bertík pomáhá, ve které má možnost získat finanční podporu na projekty zaměřené na vzdělání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Eva Kořínková

Lidé mohou v supermarketech Albert pomocí běžného nákupu rozhodnout, který z nominovaných projektů podpoří. Hlasovat lze v prodejnách v Přerově a Hranicích.



„Máme radost, že se můžeme účastnit této kampaně, který chytrým způsobem dává lidem v okolí vědět o naší činnosti. Díky našemu projektu bychom rádi vytvořili pro děti stejné podmínky, které by měly ve funkční rodině a umožnit dětem dle jejich vlastní volby projevit svá přání, seberealizovat se prostřednictvím svých zájmů, a tím přispět k jejich sociálnímu a osobnostnímu rozvoji,“ řekla Pavla Tvrdoňová, ředitelka dětského domova.

Kroužky, sport i řidičák

Z finančního prostředku, který může dětský domov získat, bude hradit dětem kroužky, návštěvy sportovních oddílů a další důležité aktivity pro jejich socializaci a vývoj.



„Jsou to peníze, které bychom nemohli na tyto aktivity uvolnit z provozních prostředků. Velmi nám to pomáhá v tom, že se děti dostanou mimo domov i v rámci socializace dětí s ostatními,“ vysvětlila ředitelka domova.



Některá děvčata z dětského domova chodí do místní základní umělecké školy na hodiny flétny, chlapci třeba do juda. Jeden osmnáctiletý mladík si zase dělá řidičský průkaz. Na všechny tyto aktivity se dají peníze použít. Navíc mohou jet děti na školu v přírodě a lyžařský nebo plavecký výcvik.

Je to na lidech

V každém regionu jsou vybrány dva projekty, které získají v rámci kampaně Bertík pomáhá finanční podporu. Za každý nákup nad dvě stě korun dostane zákazník žeton, kterým následně svůj vybraný projekt podpoří.



Výherní projekt v daném regionu dostane částku 55 tisíc korun, ten na druhém místě zase 35 tisíc korun. Nezapomeňte tedy hlasovat do 10. října v Přerově nebo Hranicích.