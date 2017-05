Do finále kuchařské soutěže postupují děti z Lipníku i Hranic

Až do celostátního finále dětské kuchařské soutěže „Coolinaření se zdravou 5" se dostaly dva týmy dětí ze základní školy v Lipníku a Hranicích. Zabojovat o nejvyšší příčky v kategorii 2. stupeň základních škol se vydají v sobotu 3. června do Prahy. V letošním roce se přitom do soutěže přihlásilo 571 dětských týmů z celé České republiky.

Do finále kuchařské soutěže postupují děti z Lipníku nad Bečvou i HranicFoto: archiv Nadační fond Albert

„Letošní ročník soutěže má heslo „Udělej (si) radost jídlem“, čímž propojuje zdravý životní styl a sociální téma, tedy dvě klíčové aktivity Nadačního fondu Albert, organizátora soutěže,“ vysvětluje novinku v projektu jeho koordinátorka Eva Nepokojová.



Z přihlášených 571 týmů postoupilo do finále z celkem 4 kategorií pouze 5 nejlepších přihlášených projektů z celé republiky. Na děti budou v Praze čekat dvě finálové disciplíny – studené pohoštění dle vlastního výběru a příprava svačinové krabičky z do poslední chvíle tajných ingrediencí. Úkolem soutěžících bude své výtvory naaranžovat, ale i vybrat takové suroviny, které musejí dohromady vytvořit nutričně vyvážený pokrm.



Z Lipníku postupují děvčata ze ZŠ Sluníčko. Lucie Stejskalová, Klára Olenočinová a Simona Šramová nadchly porotu výtvorem z vydlabaného melounu s názvem Žralok vegetarián. „Vyráběli jsme dárek pro naši bývalou spolužačku, ale stále naši skvělou kamarádku Ali, která má v poslední době velké trápení s jídlem. Nechce jíst svačinky ani obědy, dost zhubla a trápí se i jinak. Myslíme si, že taková dobrota jako náš Žralok vegetarián se bude jíst sama,“ shodla se děvčata. Základní školu v Hranicích – Drahotuších budou reprezentovat Karolína Šatánková, Andrea Machancová a Klára Leroy jako členky týmu Hledá se krab. Porotě se líbil i stejnojmenný pokrm - precizně připravené lekníny z rajčat plněných pomazánkou a houska ozdobená ve tvaru kraba. Na vaření se do Drahotuš přijel podívat i velitel Městské policie v Hranicích.







Autor: Jana Obšnajdrová