Do hranické noclehárny míří lidé spící pod stanem, přivezli i omrzlého muže

Hranice – Mrazy, které v posledních dnech sužují republiku, se momentálně nejvíce dotýkají lidí bez střechy nad hlavou. Azylový dům Elim ve Vrchlického ulici v Hranicích se jim snaží vyjít co nejvíce vstříc.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Kucej

„Naše noclehárna má kapacitu 12 míst, v tyto dny však kapacitu překračujeme, pro zájemce máme přistýlky, někteří uvítají i to, že je necháme přes noc sedět na židli," uvedl vedoucí azylového domu Elim Karel Uhřík.

Noclehárna teď také slevuje ze svých pravidel.

„Otevřeno máme každý den od osmnácti do půl osmé do rána, ale v těchto dnech necháváme zájemce pobýt i déle, snažíme se jim co nejvíce vyjít vstříc," informoval Karel Uhřík.

V dopoledních hodinách připraví v azylovém domě pro bezdomovce teplou polévku, aby se alespoň trochu zahřáli.

Noc strávená v těchto podmínkách venku, může mít katastrofální následky.

„Dovezli nám sem pána z Kopřivnice, který má omrzliny. Přichází sem i lidi, co spí venku pod stanem," uzavřel vedoucí Elimu.

Hlídky městské policie pravidelně kontrolují prostory, kam se tito lidé chodí zahřát.

„Městská policie úzce spolupracuje právě s azylovým domem Elim," uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.