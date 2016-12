Do koce roku bude svítit slunce, silvestrovská noc ale bude mrazivá

Ústí – /ROZHOVOR/ Fotbalisté Ústí jasně ovládli podzimní část krajského přeboru. Trenér Radim Žingor dovedl tým z Hranicka na první místo. Vyvstává otázka, co by se stalo, kdyby skutečně celek z vesnice, která má kolem šesti stovek obyvatel, vyhrál soutěž. „Pokud budeme po posledním kole na prvním místě, budeme to muset řešit," říká k možnému postupu do Divize E lodivod Ústí Radim Žingor.