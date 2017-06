Dobročinné grilování v Arše, přijďte podpořit handicapované

Dobročinné grilování pořádané organizací Tom Help se uskuteční v sobotu 10. června od 15 hodin v restauraci Archa. Zájemci si tak mohou přijít pochutnat na jídle z grilu a pomoci handicapovaným.

Ilustrační foto.Foto: Thinkstock.com

Akce se měla konat až později, po úvaze však organizátor Tomáš Plesník přesunul akci již na tuto sobotu.



„Přesunuli jsme to na sobotu, protože je v Hranicích několik dalších akcí, takže nepředpokládáme velké množství lidí. Je to ale záměr, protože si chceme zkusit, jak to organizačně zvládneme,“ řekl.



Celá myšlenka projektu tkví v tom, že si lidé objednají z nabídky jídel připravovaných na grilu, Tomáš Plesník jídlo připraví a deset procent z částky půjde handicapovaným lidem.

V tomto případě nevidomému Jirkovi, který na dobročinném grilování zahraje na klavír a dokonce zazpívá.



Nejedná se však o jednorázovou akci. „Ke konci měsíce budeme dělat ještě druhé kolo,“ zakončil Tomáš Plesník.