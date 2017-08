Dopisy otci: tátovi napsala Kateřina Pivoňková ze Zlína

Deník připravil literární seriál věnovaný všem otcům, tátům a tatínkům. Jmenuje se Dopisy otci a jeho smyslem je říci svému tátovi to, co jste mu možná nikdy povědět nestihli, nedokázali, nebo jen neuměli.

Dopisy otciFoto: DENÍK

Ahoj tati,

naše včerejší telefonické setkání bylo zase výživné – tolik témat, tolik problémů a situací, které tě zajímají a kterými se zabýváš. Pro mě je to veliká inspirace. Pořád zkoumáš svět. Vždycky se těším, až se uvidíme nebo ti zavolám a zeptám se tě: „Tak o čem teď přemýšlíš?“ A hned od tebe dostanu velkou dávku důvodů, proč nemyslet jen na svoje běžné problémy. Co se děje ve světě, v naší zemi, ve městě? Jaké to má důvody? Jak naše životy ovlivňují rozhodnutí i chyby předcházejících generací? Co se děje ve vztazích, v rodinách, v manželstvích a proč? Kdo dneska říká pravdu a spravedlivě hodnotí události kolem nás i ty dávno minulé? Novináři, politici, literáti, faráři? Ty úporně hledáš sám, abys správně porozuměl.

Kdyby tak bylo víc mužů a žen, kteří uvažují o světě tak, jako ty. Hlavně mužů, myslím. Kdyby muži měli touhu zkoumat svět a měnit ho k lepšímu, ne podle svého prospěchu, ale podle pravdy a spravedlnosti. Kdyby tak muži – otcové ukazovali svým dětem mnohem dál a v širších souvislostech, než jsou naše malá bezpečná teritoria. Kdyby tak víc mužů rozumělo svým kořenům a vedlo své syny a dcery k rozhodování na základě poctivého přemýšlení a ochoty víc a hlouběji poznávat. Kdyby tak více mužům záleželo na tom, jak v životě obstojí právě jako muž. Muž rozvažující, moudrý, pravdivý, rozlišující podstatné od malicherného. Muž inspirující své děti. Chlapů upracovaných, uhoněných, vynervovaných, samolibých i utlačených je hodně, mužů je málo.

Tati, tak já ti zase zavolám, jo? Potřebuju s tebou mluvit.

Kateřina Pivoňková ze Zlína

