Drakiáda v Drahotuších přilákala desítky dětí

FOTOGALERIE / Nádherně modrá obloha nad drahotušským letištěm a na ní létající skvosty různých tvarů a rozličných rozměrů. Tentokrát není řeč o létajících strojích, ale o dracích z papíru, igelitu či jiného materiálu. Na velké travnaté ploše letiště i nad ní se totiž uskutečnil čtvrtý ročník Drakiády.

Sešlo se na desítky milovníků tradiční podzimní zábavy. Největší počet účastníků Drakiády byly samozřejmě děti, které se snažily od třinácti hodin udržet své létající kamarády ve vzduchu. Některým se to dařilo lépe, jiným hůř. Vždy zde ale byli rodiče, kteří udělili radu nebo svým ratolestem ukázali, jak na to.



Na obloze byla vidět rozličná dráčata. Obrovské kolo, usměvavé obličeje i pirátská loď. Stejně jako draci se rozdělovali i jejich majitelé – na ty, kteří si je vyrobili a ty, kteří je zakoupili. Výroby se ujali jen ti největší fandové, stejně jako Petr Steininger z Drahotuší.



„Já si šiju vlastní draky. Mám draka padákového typu, který vypadá jako křídlo. Je to technologie single skin, což není jako seskokový padák, ale je to jen ta vrchní folie. Jezdím s tím i s buginou a nechávám se tahat,“ popsal.





Dětem však bylo celkem jedno, zda je jejich drak koupený nebo vyrobený, hlavně že létal. „Moc rád pouštím draka, hodně mě to baví,“ řekl pětiletý Adámek s upřeným pohledem na svého favorita ve vzduchu.



Výhra vyhlídkového letu

„Je tady sestavená porota ze čtyř lidí, dva jsou z Aeroklubu a dva z osadního výboru. Hodnotí se, jestli je ten drak kupovaný nebo domácí výroby. Dále se hodnotí jak létá, jestli je krasavec a také originalita. Vyhodnotí se první nejlepší, který dostane vyhlídkový let a potom dalších třicet, kteří dostanou další ceny,“ vysvětlila jedna z organizátorek akce Jitka Krejčiříková.



První cena ale nebyla jen pro jednoho účastníka, nýbrž pro dva. Pro jednoho z kategorie kupovaných draků a druhého s drakem vyráběným. Pro ostatní byla přichystána třeba malá letadélka na hraní.