Dva mladíci utonulí na Filipínách byli z Přerovska

Měli celý život před sebou. Jenže osud rozhodl jinak. Osmadvacetiletý Martin Š. a pětadvacetiletý Jakub B. z Přerovska utonuli při potápění v jezeře Kagayan na Filipínách.

Co přesně se stalo na ostrově Coron, na který oba muži vyrazili spolu s dalšími účastníky výpravy, zatím nikdo přesně neví.

„Byli společně šnorchlovat, pravděpodobně utonuli,“ řekla bez podrobností mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Lidé z obcí na Přerovsku, odkud oba mladíci pocházeli, jsou v šoku.

Organizátor populárních diskoték

Martina Š. znali jako dlouholetého organizátora kulturních akcí a úspěšných diskoték v Citově, které do této obce přilákaly tisíce lidí ze širokého okolí.

Pořádal ale i diskotéky na přerovském výstavišti, které byly stejně úspěšné.

„Otřáslo to mnou, pořádali jsme spolu akce na výstavišti, na které lidi rádi chodili. Pro mě je nepochopitelné, jak se mohlo něco takového stát. Více se ale asi dozvíme až po návratu ostatních účastníků výpravy z Filipín,“ řekl Milan Chytil, dlouholetý pořadatel akcí na přerovském výstavišti.

Tragédie zasáhla i obyvatele Citova, odkud Martin Š. pocházel.

„Pro nás je to zdrcující ztráta, jsme z toho všichni špatní. Martin byl totiž zároveň velitel Sboru dobrovolných hasičů v obci, takže to lidmi hluboce otřáslo. Asi navždy zůstane tajemstvím, co se tam stalo, ale pro rodinu to bude celoživotní trauma,“ podotkl starosta obce Jaromír Otáhal.

Druhý mladík Jakub B. pocházel z Brodku u Přerova. Starosta městyse ale nechce tragédii komentovat.

Po dvanáctihodinovém pátrání

O neštěstí informoval jako první zpravodajský server Inquirer Southern Luzon s odvoláním na filipínskou policii.

Podle jejích informací se těla pětadvacetiletého a o tři roky staršího muže našla v pondělí po téměř dvanáctihodinovém pátrání v hloubce více než 21 metrů pod vodou jezera, kam se vydali šnorchlovat.

Mladíky pomáhala hledat i pobřežní hlídka. Těla byla převezena do márnice v nemocnici na ostrově Coron a místní úřady zahájily potřebné úkony koordinované s českým velvyslanectvím.

Většina z české skupiny byla z Přerovska

Jak doplnila mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová, byli oba muži na filipínském ostrově Coron společně se skupinou dalších třinácti Čechů.

Podle informací, které se podařilo zjistit Přerovskému a hranickému deníku, byla většina z nich z Přerovska.

„Jsme z toho v šoku, je to obrovská tragédie. Dostali jsme jen pár sms, ale zatím neznáme žádné podrobnosti o tom, co se tam stalo. Ty zjistíme až po jejich návratu domů počátkem příštího týdne,“ řekl otec jednoho z účastníků výpravy.

Solidarita na síti

Facebook mezitím zaplavila vlna solidarity s příbuznými tragédie. Na Facebooku se objevila řada vzkazů od těch nejbližších.

„Před dvěma dny vzala voda život dvěma úžasným klukům-mužům Kubovi a Martinovi. Prosím..jen tak ..vezměte na chvilku do ruky jakýkoliv kamínek..malý, obyčejný, je to jedno..a chvilku ho podržte v dlani se vzpomínkou na ně..a pak jen hoďte do vody..řeky, potoka, jezera..i to je jedno. Možná to vidíte jako hloupost, ale má to cíl. Voda má paměť a je to živý organismus…a ona je držela ještě živé…,“ píše se v jednom z nich.

