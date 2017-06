Ekoltes nakoupil nové sekačky za půldruhého milionu

Společnost Ekoltes rozšířila řadu svého technického parku o dvě zbrusu nové sekačky na trávu. Ty mají oproti starším kolegyním několik výhod navíc.

Takto to předloni vypadalo koncem května na Struhlovsku. Ekoltes nestíhal sekatFoto: DENÍK/Bára Jestřebská

„Cena obou sekaček byla 1,6 milionu bez daně. Jsou to sekačky hlavně na mulčování trávy. Koš na sekačce se může zvednout až do výšky 1,9 metru a může tak vysypat trávu do přistaveného kontejneru,“ řekl o sekačkách Tomáš Zetocha, vedoucí provozu zeleně.



Výhoda nových sekaček je i schopnost posekat bez problému mokrou trávu a následně ji posbírat, což spousta jiných sekaček neumí.

Ekoltes má nyní ve vlastnictví 11 strojů na sekání trávy, včetně dvou nových přírůstků.