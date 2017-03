Finalistky MissOK ladí formu na galavečer. Provede jím Eva Decastelo

Už jen týden zbývá do slavnostního galavečeru Miss středních škol Olomouckého kraje – MissOK 2017.

Dvanáct finalistek se utká o titul té nejkrásnější v pátek 24. března v BEA campusu Olomouc. Galavečer se pak ponese v duchu komikových hrdinů.

Soutěž MissOK 2017 začala castingem v lednu, děvčata do dnešního dne už absolvovala řadu akcí, někde se dokonce představily i veřejnosti.

Například jako v pátek dopoledne v olomouckém Beauty Café, kde předváděly modely z dílen mladých nadějných návrhářů ze Střední školy designu a módy v Prostějově.

Na improvizované módní přehlídce nechyběla ani Kristýna Dohnalová, dívka se soutěžním číslem jedenáct.

Modelka, nebo dětská lékařka?

Dívka, jejíž příbuznou je slavná modelka Pavlína Pořízková prozradila, že se do soutěže krásy vlastně dostala náhodou.

„Šla jsem na casting do doprovodného programu, ale nakonec jsem skončila v soutěži Miss. Asi jsem se jim líbila, zaujala je,“ řekla sedmnáctiletá studentka Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova.

Cestu soutěží zatím zvládá dobře, sešla se prý dobrá parta děvčat.

„Finále se ale blíží a už začínám být trochu nervózní. Moje největší noční můra je, že spadnu z podia, že někde zakopnu,“ prozradila Kristýna Dohnalová a doplnila, že jako modelka se v budoucnu pracovat zatím nechystá.

Aktuálně se chce především věnovat studiu. Ráda by totiž jednou pracovala jako dětská lékařka.

„Jsem ale spokojená a účasti v soutěži nelituji. Je to pro mě zajímavá životní zkušenost. Ale pokud by nějaká nabídka nebo příležitost přišla, nebudu váhat. Líbí se mi to,“ dodala usměvavá dívka.

Soustředění ve Vésce

O tomto víkendu na dvanáct finalistek ještě čeká předfinálové soustředění v Golf Resortu Olomouc, kde budou nacvičovat choreografie a vystoupení.

Za týden na ně už čeká velké finále. Slavnostní galavečer se odehraje v pátek 24. března, programem budou provázet Eva Decastelo a Miroslav Šimůnek.

Chybět ale nebudou ani další známé osobnosti, třeba Dominik Feri.

Ještě jsou vstupenky na stání

Organizátoři avizují, že poslední místa na stání lze ještě koupit v Rádiu Haná, v olomouckém Infocentru nebo v kanceláři společnosti RPSC ideas.

Ti, kteří se na místo nedostanou, mohou slavnostní vyhlášení sledovat z pohodlí svých domovů, celý program se bude vysílat online na Facebooku.

Stále se také ještě rozhoduje o titul Miss Haná 2017, pro svou favoritku mohou lidé hlasovat až do 24. března do 12 hodin a to na adrese www.hledasewondergirl.cz .

Co je to MissOK? Soutěž MissOK ctí heslo Školy samy sobě, a proto na všem, co diváci uvidí, ochutnají, či zažijí, se podílejí žáci středních škol Olomouckého kraje. Do soutěže MissOK se mohou přihlašovat dívky, které studují kteroukoli střední školu v Olomouckém kraji.

„Projekt vznikl v reakci na poptávku toho, že studenti mají malý kontakt s praxí. MissOK nezapojuje jenom krásná děvčata, ale i desítky studentů z oborů jako kadeřnice, vizážistka a mnohých dalších. Například grafiku soutěže vytváří studenti multimediální tvorby,“ vysvětlil pořadatel soutěže Roman Štěpánek.

Galavečer čtvrtého ročníku soutěže Miss středních škol Olomouckého kraje se chystá na pátek 24. března, slavnostní večer vypukne v prostorách Bea centra Olomouc.

Celkem se budou udělovat čtyři tituly: MissOK, Miss Haná, I. VicemissOK, II. VicemissOK a MissOK Face. Více informací zájemci o soutěži zjistí na internetu www.missok.cz (paš, ahe)