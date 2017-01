Hasičské kuriozity: plavající tele, útěk vzácné kočky, visící muž ze stromu

Hranice – Pro hranickou atletku a vytrvalostní běžkyni Ivu Podjuklovou byl rok 2016 úspěšný. Co se týče sportovních výkonů v rámci kraje, vysloužila si závodnice atletického oddílu SK Hranice nejvyšší ocenění v rámci Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, poté, co uzmula první místo v kategorii žen od 40 do 49 let.