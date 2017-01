Oceněný hasič z Hranic: Je to láska na celý život

Hranice – Červené auto s houkačkou, uniforma, hašení požáru. Většina malých kluků se touží stát hasičem, ovšem málokterému vydrží tohle nadšení až do dospělosti. Zdeněk Sklenařík z Hranic je právě jedním z nich.

Zdeněk Sklenařík.Foto: Jiří Necid

Dříve profesionální, dnes dobrovolný osmapadesátiletý hasič dokonce obdržel v těchto dnech za svou vzornou dlouholetou aktivní službu od hranických dobrovolných hasičů cenu.

Do aktivní služby nastoupil již v roce 1977.

„Hasičem jsem chtěl být od malička, čas utíkal a já musel nastoupit na vojnu. Řekl jsem si, že po vojně si svůj sen splním. To se mi povedlo přes jednoho kamaráda tady v Hranicích," poodhalil Zdeněk Sklenařík a také dodal, že povolání hasiče musí člověka bavit.

„Je to láska na celý život," řekl.

Sbírka hasičských autíček

Lásku k hasičskému řemeslu nezapře pan Zdeněk ani v soukromém životě, pyšní se totiž bohatou sbírkou modelů hasičských autíček.

Ta do dnešního dne čítá asi 780 modelů. Sběratelskou vášeň probudila jeho bývalá žena.

„První model mi koupila dnes bývalá žena k narozeninám. Je to už zhruba 20 let, ale sběratelská vášeň mi zůstala do dnes," podotkl oceněný hasič.

Nejvíce si sběratel váží asi čtyř modelů hasičských aut z roku 1932. Sbírka obsahuje i nejstarší hasící mercedesy nebo tatrovky. Část modelů je mechanická a funkční.

„Dělám i různé výstavy, například když mají hasiči výročí. Jsem v Hranicích jediný, kdo sbírá zrovna modely hasičských aut. Vím, že v Přerově byla jedna paní, ale nejsem s ní v kontaktu, takže ani nevím, jestli se tomu ještě věnuje," přiblížil Zdeněk Sklenařík.

Své kousky tak porovnává se sběrateli z Prahy nebo Polska.

V současné době je pan Zdeněk členem dobrovolných hasičů.

„Chci pomáhat dokud budu mít sílu," plánuje.

Formou jisté pomoci je i fakt, že jezdí jako rozhodčí na dětské hasičské soutěže, což je časově náročné.

Mnohým kolegům je Zdeněk Sklenařík jistě vzorem, pro vnoučata, která jednou zdědí jeho sbírku, zcela nepochybně.