Košta bude místo hejtmana bránit, chystá si řeč

Bude mít Olomoucký kraj ode dneška nového hejtmana? Krajští zastupitelé budou na svém pondělním zasedání hlasovat o odvolání Oty Košty (ANO). Na programu mají i volbu jeho nástupce.

V čele kraje by ho měl lékaře Koštu po čtyřech měsících nahradit neuvolněný člen rady, poslanec a krajský předseda hnutí ANO Ladislav Okleštěk.

Jednání krajského zastupitelstva začne v 10 hodin ve velkém zasedacím sále olomouckého magistrátu v Hynaisově ulici.

Košta: Budu se hájit

Ota Košta si na pondělí chystá projev. Očekává, že hned na úvod jednání se rozpoutá boj.

„Samozřejmě se budu hájit, na to mám v demokratické společnosti právo. Doba Milady Horákové pominula," sdělil současný hejtman.

Velkou roli v jeho odvolávání může sehrát případné tajné hlasování.

Debatovat se bude zřejmě také o tom, zda schválené přenosy ze zasedání spustit už se začátkem jednání nebo až po návrhu na odvolání Košty z funkce hejtmana.

Programové prohlášení? Stále nezveřejněno

"Hejtmanská krize" nabrala na intenzitě v polovině února. Po zhruba měsíc trvající kritice Košty zevnitř hnutí ANO přišli s výtkami i jeho kolegové z krajské vlády.

Na konci svého posledního zasedání v polovině února konstatovali, že „nebyly podniknuty kroky k revizi organizační struktury, jejíž změna měla být zásadní součástí Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje a rovněž je uvedena v koaliční smlouvě."

Také se usnesli, že náměstkům nebyla předána agenda v oblastech dopravy a financí a investic, kterou měl na starosti bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD).

Programové prohlášení však dosud zveřejněno nebylo.

„Deklarovali jsme, že to bude do 31. ledna. Když jsem se na začátku února tázal, kdy bude, řekli mi, že do 27. února. Zatím není," řekl hejtman Košta.

„Koalice uvádí, že jsem nerealizoval strukturální změny úřadu, které měly být obsaženy v připravovaném programovém prohlášení. To je protimluv," dodal.

Okleštěk: Na funkci jsem připraven

Ladislav Okleštěk v pátek uvedl, že je připraven funkci hejtmana převzít. Skloubit ji s povinnostmi v Poslanecké sněmovně a jejích výborech by neměl být problém.

„Uvidíme, ještě jsem nebyl zvolen hejtmanem. Sněmovna má před sebou půl roku a než by se někdo zaučil…," řekl poslanec.

Celostátní sněm ANO v neděli Oklešťka zvolil mezi osm členů předsednictva hnutí.

Bude toto nový hejtman? Nástupce Košty už je domluvený

