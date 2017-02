Hejtman vrací náměstkům úder: Neposunuli se za hranice své obce

Hejtman Oto Košta (ANO) ostře odmítl kritiku, která v úterý, kdy byl spolu s ostatními hejtmany na Hradě, přišla od jeho náměstků z ČSSD, ODS a ANO.

Doposud proti Koštovi vystupovalo především ANO, které jej vyzvalo k rezignaci, již odmítl.

Náměstci vytkli Koštovi nechuť do reorganizace krajského úřadu, a zachování modelu zavedeného předchůdcem Jiřím Rozbořilem (ČSSD), či špatnou komunikaci.

VÍCE ZDE: Náměstci hejtmana Olomouckého kraje ostře kritizují Koštu

Košta: Jsem zděšený

„Jsem zděšený tímto veřejným vyjádřením někoho, kdo vůbec nesmí a ani nemá ze zákona pravomoc zasahovat do organizační struktury úřadu. Copak už pánové opravdu ztratili všechny zábrany?“ reagoval Košta.

Organizační strukturu a personální záležitosti má podle Košty výhradně v kompetenci ředitel úřadu.

„Všichni níže podepsaní by se měli, a za tři měsíce ve funkci už dle mého mohli, seznámit minimálně se zákonem o krajích. Rada kraje má v tomto směru odlišné kompetence než rada obce. Tady se pravděpodobně dva ze tří pánů náměstků zatím neposunuli dál než za hranice své obce a za dosavadní funkci starosty, kde platí jiné, zákonem dané, postupy či pravidla. I od této znalosti se měla odvíjet například podoba koaliční smlouvy,“ uvedl na adresu kolegů ve vedení Olomouckého kraje.

Košta zopakoval, že změny organizační struktury z minulých let se mu zdály smysluplné a odmítl, že by jimi došlo k navýšení kompetencí exhejtmana.

„Oproti jiným hejtmanům měl ke konci svého funkčního období „navíc“ pouze dopravu. A to z toho důvodu, že na svoji funkci rezignoval jeho náměstek Alois Mačák. Tento krok neměl a ani nemohl mít s organizačními změnami nic společného,“ vzpomínal exhejtmana Košta.

Rozbořil s komentářem odkázal na 27.února.

„Rozhodl jsem se, že to budu komentovat na zastupitelstvu. Chci, aby všichni slyšeli, jak to bylo, co jsme předávali, kdo o čem věděl a nevěděl a jaké mám předávací protokoly,“ sdělil v úterý večer.

ČTĚTE TAKÉ: Třídu 1. máje rozkopou do léta. Tramvaje několik měsíců nepojedou

Kumuloval moc pouze na sebe

Náměstci Jiří Zemánek (ČSSD), Jan Zahradníček (ANO) a Dalibor Horák (ODS), kteří v podstatě podpořili výzvu ANO, aby Košta rezignoval, vytkli hejtmanovi „naprostou neochotu“ cokoliv změnit na organizační struktuře krajského úřadu.

„Přitom měla být zásadní součástí programového prohlášení krajské koalice, protože ji ve svých volebních programech měly koaliční a také některé opoziční strany,“ napsali do médií.

„Současná organizační struktura se totiž výrazně proměnila v režii bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila, který si – zjednodušeně řečeno – přebral do hejtmanských pravomocí všechny významné agendy, jež byly dříve v kompetenci náměstků, čímž kumuloval moc pouze na sebe,“ uvedli.

135 tisíc Rozbořilovi za pomoc

Náměstci v prohlášen poukazovali na to, že Košta od okamžiku zvolení hejtmanem s nimi přestal komunikovat.

„Přestal spolupracovat a respektovat naše návrhy a podněty. V prvních dvou měsících po volbách nebyla hejtmanem svolána jediná porada vedení,“ kritizovali hejtmana náměstci. Připomněli také hnutím ANO kritizované předávání agendy po volbách.

„Přestože exhejtman Rozbořil dostal z rozhodnutí Oto Košty kromě standardního odstupného dalších 135 tisíc korun právě za údajné předávání agendy, tak nám agendu do dnešního dne nepředal nikdo. Speciálně se jedná o oblasti dopravy, financí a investic, které jsou pro kraj zásadní,“ vytýkali Koštovi.

Nekomunikoval jsem? Vědí, kde sedím

Hejtman vzkázal přes média náměstkům, že vždy věděli a ví, kde sedí.

„Nyní tvrdí, že jsem s nimi nekomunikoval. Rada kraje pravidelně zasedá jednou za 14 dnů, nyní dokonce každý týden. Vše, co bylo potřeba bylo projednáno vždy na radě v bodě různé. Pokud jsem se náměstků, a dělám to tak pokaždé, ptal, zda něco mají, tak nikdo nic,“ napsal ve středu v prohlášení.

„Nyní máme každý týden i porady vedení . Ty na hejtmanství zavedl předcházející hejtman a předával mi je s tím, že jejich pokračování je pouze věcí rozhodnutí hejtmana a jsou svolávány na základě aktuálních problémů,“ dodal.

ČTĚTE TAKÉ:

Olomoucký půlmaraton chce být opět nejlepší na světě

Ředitelka, kterou prý ANO nechce: S konkrétní výtkou nikdo nepřišel

VIDEO: Pacientka odmítla cenu zákroku u gynekologa. Ušetřila