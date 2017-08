Helfštýn bude mít svého strážce

Zvuk rytmického bušení kladiv na kovadliny se od soboty rozléhá do širokého okolí hradu Helfštýna, kde právě probíhá devětadvacátý ročník Kovářského fóra.

Jeho hosty jsou poprvé kováři z Ukrajiny. Ti během týdne zhotoví pro Helfštýn trvalé dílo - kovanou postavu strážce, která bude středověkou památku chránit.

Na Kovářské fórum tradičně naváže poslední srpnový víkend proslulé mezinárodní setkání kovářů s názvem Hefaiston.

„Jelikož Kovářské fórum už má za sebou téměř tři desítky let, tak si můžeme dovolit hosty vybírat. Ten důvod, proč jsme si letos vybrali čtveřici mistrů z Ukrajiny v čele s Iljou Popiukem je prostý. On je totiž tím, kdo patří na samý vrchol uměleckého kovářství,“ uvedl na slavnostním zahájení letošního ročníku Kovářského fóra kastelán hradu Helfštýna Jan Lauro.

Na Kovářském fóru se už v předchozích letech představili kromě Čechů kováři různých národností. Velkolepé práce vznikaly v minulosti i pod rukama italských, francouzských, německých nebo izraelských tvůrců.

Návštěvníci hradu mohou čtveřici z Ukrajiny sledovat při práci denně kromě pondělí až do pátku, a to vždy od 10 do 17 hodin.

„Budeme zde tvořit ochránce domu. Ten na Ukrajině visí téměř na stěně každého domu,“ prozradil Ilja Popiuk s tím, že dílo bude asi jeden a půl metrů vysoké.

Spolu s ním budou na kovové plastice pracovat také Konstiantyn Kravchuk, Sergiy Torulya a Dmytro Ukrainsky.

Slavnostní odhalení díla, jež by mělo být umístěno u hlavní brány hradu, se uskuteční při zahájení mezinárodního setkání Hefaiston. To se koná ve dnech 25. až 27. srpna.

„Očekáváme, že se letošního ročníku zúčastní na pět stovek zájemců z přibližně devatenácti zemí, a to od Austrálie přes celou Evropu až po Spojené státy americké. Dorazit by dále měli i účastníci z Ruska. Návštěvníci na hradě uvidí prezentaci nejen uměleckých kovářů, ale i šperkařů, nožířů, zbrojířů a zástupců dalších řemesel,“ sdělil kastelán Jan Lauro.

Hefaiston každoročně láká velké množství návštěvníků. Správa hradu očekává, že se na akci během víkendu vystřídá až deset tisíc lidí.

I letos se mohou těšit na nesčetné množství kovářských exponátů z dílen kovotepců. K vidění budou předměty od drobných náušnic až po kolosální plastiky. K těm největším se řadí dílo o velikosti čtyři krát čtyři metry od Jiřího Dudka.

DAGMAR ROZKOŠNÁ