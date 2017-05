/VIDEO/ Hrad Helfštýn obsadili rytíři, armády i zásahovka

Výsledek bitvy je pokaždé stejný. Má jen vítěze a poraženého. Jak vypadaly romantické souboje v dobách, kdy zemřel rukou nepřítele ruský básník Michal Jurjevič Lermontov? A jakou taktiku používá dnes policie?

Festival vojenské historie, který v sobotu přitáhl na hrad Helfštýn stovky návštěvníků, představil válečnou historii a taktiku v různých epochách dějin.

Lidé mohli obdivovat souboje středověkých rytířů a romantických hrdinů z devatenáctého století, dech se jim ale tajil i při vystoupení fakíra nebo ukázce akčního zásahu, při němž byl dopaden nebezpečný pachatel.

Středověký hrad Helfštýn obsadil i jarmark historických řemesel s bohatým programem pro děti. Mohly si vyzkoušet střelbu z luku, zhlédnout loutkové divadlo, nebo obdivovat dravé ptáky.

„Snažíme se divákům přiblížit historii poutavou, naučnou, ale i zábavnou formou. Přestavujeme tedy nejen samotné boje, ale i dobové kostýmy a různé poznatky z historie, a to od dob raného středověku až po současnost,“ shrnul kastelán hradu Helštýna Jan Lauro.

Pořadatelé se snaží každoročně navodit dobovou atmosféru.

„Nádvoří se tedy promění ve velké vojenské ležení, jsou zde stylové stany a voní jídlo, připravované na otevřeném ohni. Je to akce, která přirozeně srostla s tím, co chceme na hradě dělat v rámci vlastivědné osvěty a prezentace toho, na co se postupně zapomíná,“ řekl.

Od středověku po 1. světovou

Dramaturgem Festivalu vojenské historie je zapsaný spolek Adorea z Olomouce.

„Ukázky jsou průřezem historie od raného středověku až po první světovou válku. Letos byl k vidění i policejní zásah, takže mají návštěvníci srovnání se současností,“ řekl za pořadatele Martin Tureček.

Své umění představili na nádvoří také bratislavští Žolnieri.

„Ukázka šermířského umění je vždy i poučná a chceme představit, jak probíhaly souboje v devatenáctém století. Například tento byl nešťastný v tom, že jeden ze soupeřů chtěl ukázat svou čest a vystřelil do vzduchu. Myslel si, že soupeř udělá to samé, jenže ten ho zastřelil,“ vylíčil jeden z příběhů Martin Janičina ze souboru Žolnieri.

Největší aplaus pro policejní zásahovku

Největší aplaus diváků sklidily ukázky zadržení a odzbrojení nebezpečného pachatele.

Policisté z pohotovostního oddělení olomoucké Krajské policie s pomocí speciálně vycvičeného psa Blacka zadrželi nejprve drogového dealera, a poté násilníka, který ohrožoval okolí sekyrou.

Nakonec odzbrojili muže se zbraní v ruce a pachatele, který se ukrýval v kufru auta. Německý ovčák Black si poradil i s ním.

Festival vojenské historie pokračuje na Helfštýně i v neděli.