Hradní kejkle na Helfštýně lákaly i v nevlídném počasí, především rodiny s dětmi

Žongléři, kejklíři či vystoupení zpěváka Jardy Svobody. Nejen to nabídl sobotní program na hradě Helfštýn. Sedmý ročník akce s názvem Hradní kejkle si mohli návštěvníci hradu vychutnávat pasivně, nebo také aktivně, a to zapojením do workshopů nebo dovednostních soutěží. K renesančnímu paláci se z důvodu plánované rekonstrukce ale veřejnost již nedostala.

Program si kromě veřejnosti užívali také samotní pořadatelé. „Pro nás je to taková tečka na závěr sezony. Vždy se snažíme akci připravit tak, aby byla příjemná jak pro návštěvníky, tak také pro nás pořadatelé. Tato akce neměla nikdy ambice sahat k vysokým číslům, co se týká návštěvnosti. Mělo se jednat o takové komorní setkání žonglérů, artistů, kejklířů. Každým rokem se snažíme program obměňovat,“ vysvětlil kastelán hradu Jan Lauro. K nejatraktivnějším bodům programu patřilo vystoupení slacklinerů. „Letos tu máme úplně poprvé slacklinery z Olomouce, kteří se pustili do husarského kousku a od severní husitské věže natáhli lajnu až k obří věži. Ve výšce okolo dvaceti metrů se procházeli nad hlavami návštěvníků,“ popsal kastelán.





Hudební produkce se chopil zpěvák Jarda Svoboda - člen kapely Trabant, který vystupuje pod přezdívkou Trabandita se svojí kapelou. Nechyběla ale ani osvědčená kapela Boca Fuego, která už několikátý rok po sobě udivuje příchozí velkým ohňovým vystoupením. „Skupina se ale také celý den stará o workshopy s dětmi i jejich rodiči, kdy učí, jakým způsobem se točí s různými nástroji a pomůckami pro žongléry,“ doplnil Jan Lauro. „Zájemci si mohou vyzkoušet točení s prapory a pojkami. Je to vlastně takový relaxační koníček. V současné době se podobné cvičení zavádí i u dětí, protože mají pevné zápěstí a tímto pohybem se zápěstí uvolňuje. Rodiče k nám dokonce chodí s tím, že by to jejich ratolesti bavilo,“ popsala Klára Koudelová ze skupiny Boca Fuego. Poprvé se na hradě představili také siloví akrobaté – duo Aventyr, které předvedlo dech beroucí kousky.





Příchozím se líbilo hlavně chození po lajně. „Zkoušela jsem udržet balanc, ale vůbec to nejde. Viděla jsem akrobaty ve té výšce a musím jim tedy složit obrovskou poklonu. Akcí na Helfštýně se účastním poměrně často, líbí se mi tady, jenom počasí mohlo být dneska lepší,“ řekla s úsměvem Mirka L., která dorazila s manželem a dcerou.

Rekonstrukce paláce začala

V pondělí 11. září začal projekt Záchrana a zpřístupnění paláce hradu Helfštýn. Na dobu dvou let tak bude částečně omezen běžný provoz hradu. „Pochopitelně to přineslo takové „škatule hejbejte se“. Musím pochválit všechny dobrovolníky správy hradu, protože se nám v rekordním čase čtyř dnů podařilo transportovat všechny stávající expozice. Umělecké kovářství mohou nyní návštěvníci zhlédnout v galerii na druhém nádvoří a historickou mincovnu společně s archeologickou expozicí uvidí v rámci komentovaných prohlídek v takzvané pekárně,“ přiblížil Jan Lauro.

Podzim ve znamení budování

„Musí se znovu vybudovat parkánová hradba, zahájen by měl být také archeologický průzkum. Musíme navrtat stabilizační kotvy, aby mohlo dojít k první fázi statického zajištění paláce. Budeme rádi, když to všechno stihneme do konce podzimu,“ uzavřel kastelán hradu.