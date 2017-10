Hranice bodovaly v anketě o nejlepší turistické centrum

Druhé místo v anketě, která se uskutečnila na území Olomouckého kraje, obdrželo hranické Turistické informační centrum.

„Bylo to pro nás milý překvapením a lidem, kteří pro nás hlasovali, moc děkujeme. Pro mě, jako zaměstnance informačního centra, který tam dělá šestnáct let, je to samozřejmě velmi příjemné a motivující,“ řekla pracovnice informačního centra Lenka Dočkálková.



Ta si jela přebrat ocenění do Vrchlabí, kde se zároveň konalo i setkání turistických informačních center České republiky.