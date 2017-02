Hranice chystají stavbu nového rondelu

Hranice – Ulevit dopravě na ulicích plánuje město vybudováním kruhové křižovatky v střetu ulic Tovární, Nová a Nádražní a zrychlit tak průjezd touto křižovatkou.

„Na Tovární ulici se napojuje jednak průmyslová oblast a zároveň jsou podél ní kasárna Jaslo, kterou před pár lety koupil soukromý investor a předpokládá se, že v prostoru bývalých kasáren budou menší firmy. Navíc se tam setkává velký provoz z vlakového i autobusového nádraží, což znamená, že zejména ve špičkách nám vzniká o kousek dál na křižovatce u Slavie velký problém,“ komentoval situaci tiskový mluvčí Petr Bakovský.



Město z důvodu přetížení dopravy plánuje vybudovat kruhovou křižovatku a zároveň odkoupit část bývalých kasáren Jaslo a vytvořit napojení na Novou ulici. Tím chce ulevit dopravě na ulici Nádražní, Třídě 1. máje a také křižovatce u Slavie. Momentálně město o odkupu části bývalých kasáren jedná.



„U Slavie je krizové místo, ale chceme udělat kruhovou křižovatku tam, kde na ni máme prostor a svést část dopravy pryč. Letos bychom chtěli dořešit pozemky a začít s výstavbou,“ informoval Petr Bakovský.

Křižovatka U Černého orla

Dalším problematickým bodem města je křižovatka U Černého orla, na které bývá ve špičce velice rušno.



„Výstavba kruhového objezdu by vyžadovala snížení současné křižovatky a jejích nájezdů, přeložky inženýrských sítí, posunutí autobusových zastávek a hlavně obrovské finanční náklady. Taková akce je prostě značně komplikovaná. Kdyby to bylo jednoduché, tak už by se na tom projektu dávno pracovalo. Studie zpracovány jsou, ale ještě nebylo zahájeno ani územní řízení," řekl dříve pro Hranický deník Pavel Slovák, referent odboru správy majetku.



Doprava by se podle něj mohla přesměrovat jinam, ale Hranice jsou historické město a spousta věcí je zde daná a je složité vymyslet alternativu, která by historický ráz města nijak zvlášť nepoškodila.



„Momentálně se připravuje dopravní projekt, který by měl ukázat, jestli neexistují i jiné možnosti řešení křižovatky u starého kina,“ dodal Petr Bakovský.

