Hranice opět uvažují o výstavbě zimního stadionu. Jste pro?

Hranice uvažují o postavení zimního stadionu. Projekt už je dlouhá léta diskutovaný, ale zatím se žádné zastupitelstvo nerozhodlo dát stadionu zelenou, neboť náklady na údržbu by byly vysoké.

V letošním roce provede město studii proveditelnosti a uvidí, zda se sportovní stadion na ulici Žáčkova postaví, nebo ne.



„Zastupitelé v rozpočtu na rok 2017 schválili peníze na ekonomickou studii proveditelnosti pro krytou ledovou plochu. Pro sport i všechny generace by to byl přínos. V minulosti byl několikrát proveden ekonomický audit a s ohledem na výši investice a provozní náklady byl projekt vždy zastaven,“ uvedl starosta města Jiří Kudláček (Volba OK).



Podle starosty ale náklady na pořízení a provoz klesají, proto se budou snažit zastupitelé tento sportovní stánek naplánovat.

Dlouholetý plán

O postavení zimního stadionu se přitom jedná už od konce devadesátých let. Pro výstavbu je i zastupitel Miroslav Raindl (KSČM).



"Jako strana jsme zimní stadion měli dvakrát ve volebním programu. Bylo by to plus. Jakákoliv taková věc, která bude sloužit ke zdraví, je žádoucí. V takovém moderním městě, jako jsou Hranice, musí být podobné vyžití" řekl Raindl.



V Hranicích a okolí je několik hokejových týmů, které by zimní stadion určitě uvítali. Zvlášť, pokud by byl povrch hrací plochy upraven k využití i v letních měsících, třeba pro in-line hokejisty.



"Jsem rozhodně pro postavení stadionu. Kdejaké menší město zimák má, ale v Hranicích prostě není. Jedná se hlavně o děti a mládež, protože tohle je jim upřeno," řekl k plánované výstavbě dlouholetý hokejista Bedřich Novák.

