Hranice představí nové elektrobusy s Wi-Fi připojením

Slavnostní křest šesti nových elektrobusů, které se zapojí do městské hromadné dopravy v Hranicích, proběhne ve čtvrtek 19. října od 14 hodin na Masarykově náměstí. K tomu bude i zajímavý doprovodný program a soutěž pro děti o hodnotné ceny.

„Hranice se stanou prvním městem v evropském regionu s plně elektrifikovanou městskou hromadnou dopravou. Systém dopravy ve městě bude zajišťován zcela novými nízkopodlažními bezemisními elektrobusy,“ řekl Michal Birkáš, pracovník marketingu dopravce.



V nových elektrobusech bude zabudováno i Wi-Fi připojení, město tak chce přilákat k cestování v MHD i mladší ročníky. Zajímavostí je, že nová vozidla budou téměř neslyšná.

Doprovodný program

„Akce, která se jmenuje Den eletromobility, představí nové autobusy. K vidění budou také dva historické vozy z minulého století, a to Tatra ze 30. let a Karosa z 80. let. Na náměstí se rovněž objeví ukázkové elektromobily,“ řekla ředitelka Městských kulturních zařízení Naďa Jandová.



Jako hudební doprovod pak vystoupí kapela Hraničáci a komorní a capella soubor Vokalamita.

Soutěž pro mladé

„Jeden z nových elektrobusů bude sloužit jako výstavní místo pro výstavu prací žáků a studentů na téma ‚Doprava v roce 2050‘. Nejlepší práce získají hodnotné ceny,“ informovala ředitelka MKZ.



Děti od 7 do 15 let tak mohou zapojit svou fantazii a nakreslit obrázek, jak vidí dopravní situaci v roce 2015. Mohou nakreslit třeba létající auta či jiné vymoženosti. Zájemci se mohou zúčastnit do 10. října a donést své výtvory do Turistického informačního centra. Hraje se o zajímavé ceny v podobě mobilních telefonů, tabletů nebo powerbank.