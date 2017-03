Hranice opět vyrazí Do práce na kole

Již potřetí se Hranice zúčastní projektu Do práce na kole, který je šetrný nejen k peněženkám dojíždějících, ale hlavně k životnímu prostředí a fyzickému zdraví.

V celé České republice se do projektu zapojilo na čtyřiatřicet měst.



„Hranice a celý region je protkaný hustou sítí cyklistických tras. Prochází tudy první cyklodálnice v České republice, která je 160 km. Hranice dlouhodobě podporují cyklistiku jako zdravý a šetrný způsob dopravy,“ uvedla ředitelka Hranické rozvojové agentury Michaela Škrobánková.



Celý projekt funguje jako soutěž, do které se mohou přihlásit týmy ve složení nejméně dvou účastníků. Ti pak sbírají kilometry, které do práce ujeli a kdo jich za dané město bude mít nejvíce, vyhrává zajímavé ceny.

Kilometry se měří pomocí mobilní aplikace Urban Cyclers, která je zatím dostupná pouze pro uživatele zařízení se systémem Android. Verze pro iOS se chystá.

Dalším způsobem je ruční zadávání dat přímo na webový profil cyklisty.

„Stejně jako vloni plánujeme společný výlet otevíráním sezóny na Cyklostezce Bečva, která se uskuteční 22. dubna. V minulém roce jsme měli 119 účastníků,“ řekla Michaela Škrobánková.



Zájemci se mohou zúčastnit po zaregistrování se na webových stránkách dopracenakole.net a po zaplacení registračního poplatku, který se pohybuje v rozmezí od 290 do 390 korun v závislosti na tom, jak brzo se zájemci stihnou zaregistrovat.



„Vyhlášení vítězů soutěže plánujeme opět na akci ‚Pokoř své hranice!‘, která pravděpodobně proběhne 10. června v okolí řeky Bečvy, v Sadech Čs. legií, stejně jako v loňském roce,“ dodala Škrobánková.

