Hranická kapela reprezentovala město v Nizozemsku

Město Leidschendam – Voorburk je už pětadvacet let spojeno s Hranicemi. Mezi oběma městy funguje skvělá spolupráce a i proto se v srpnu vydala mladá kapela Hra’n’ice společně s Lenkou Kopřivovou za komisi zahraniční spolupráce a Janou Černou, která reprezentovala město, do Nizozemska na Letní festival písní.

Tam mladá kapela zahrála v sobotu 28. srpna.



„Poslat tam nějakou kapelu je docela finančně náročné. Museli jsme přemýšlet, jakým způsobem sehnat peníze na to, aby tam mohli vyjet. Na oddělení zahraniční spolupráce zůstaly nějaké peníze, tak jsme si řekli, že by bylo dobré, kdyby si mládežníci z kapely zažádali o grant. Protože byl ten festival písní na konci prázdnin a uzávěrka grantu byla do 31. srpna, tak to nestihli,“ řekla Lenka Kopřivová z komise zahraniční spolupráce.

Přispělo město

Nakonec se uvolila rada města, že na výjezd do Nizozemska uvolní mimořádný příspěvek ve výši padesáti tisíc korun. Na částce ale participovali i samotní muzikanti, kteří měli jet na letní festival město Hranice reprezentovat. Každého tak cesta vyšla na 1 600 korun.



„Vyjelo se ve čtvrtek, a protože cesta trvá osmnáct hodin, byl objednaný malý autobus, do kterého muzikanti naskládali svoji techniku. Jelo sedm členů kapely a za město jela Jana Černá a za komisi zahraniční spolupráce jsem jela já,“ sdělila zastupitelka Lenka Kopřivová.

Reprezentace Hranic

Celý zájezd nebyl jen o samotném vystoupení hranické kapely Hran’n’ice. Cílem bylo také zpropagovat samotné město a ukázat v zahraničí, že i v Hranicích jsou věci, které stojí za to navštívit.



„Skupina pro zahraniční spolupráci tam měla stánek, kde se propagovalo město Hranice – veškeré památky, cyklostezky a akce, které tady máme,“ řekla o propagaci Hranic zastupitelka.



Mladá kapela se zase zhostila svého úkolu s grácií a přinesla na pódium profesionální vystoupení, které město jistě nezahanbilo. Podle Lenky Kopřivové se město Hranice nemá za co stydět a může konkurovat i profesionálním kapelám.

Vánoční strom pro Nizozemsko

„Teď přijede místostarosta Voorburku na Dny evropského kulturního dědictví a přijedou si vybírat vánoční strom. Je to letitá tradice, kdy má Voorburk na svém náměstí strom z Hranic. Není to o tom, že by se udělal zájezd do zahraničí, ale je to o tom setkávání a navazování přátelských vztahů a hlavně pro ty mladé,“ uzavřela Lenka Kopřivová.