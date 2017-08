Hranická ZUŠ dostala novou fasádu, dveře i okna

Základní umělecká škola v Hranicích dostala nový kabát. Práce zde stále pokračují, ale s výukou se nebude otálet a započne správně 4. září.

„Proběhla výměna oken, dveří a fasády. Teď se finišuje a mělo by to být dokončeno asi do půlky září,“ informoval ředitel ZUŠ Mojmír Chuda.



Umělecká škola opravdu dostává svému jménu, protože nová fasáda je dílo vskutku umělecké.



„Má připomínat, že tam dříve byly secesní římsy a členitá omítka. Zvolila se cesta, že to není jako plagiát toho původního, ale je to pojaté novým způsobem. Vypovídá to o tom, že ten styl tam dříve byl, je to tedy modernisticky pojatá stavba,“ vysvětlil Mojmír Chuda.





Celá rekonstrukce školy stála 15 milionů korun a byla spolufinancována Evropskou unií, konkrétně Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.



Základní umělecká škola oslavila před pár lety svou devadesátiletou existenci. Založili ji v roce 1924 k příležitosti oslav stého výročí narození Bedřicha Smetany.