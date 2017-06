Hranické nemocnici chybí krev, přidává odpolední termíny odběrů

Blíží se prázdniny, které jsou obdobím, kdy jsou počty odběrů krve v hranické nemocnici nejnižší.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Turek

Proto transfuzní oddělení přidalo v době prázdnin i dva odpolední termíny, aby mohli přijít i lidé, kteří dopoledne nemohou.



„Obecně nám chybí všechny druhy krve, některé víc, jiné méně. Právě o prázdninách většinou chybí všechny krevní skupiny. Je to podle toho, jaké je spektrum pacientů, nebo podle toho, jestli je nějaké trauma a jaké krevní skupiny se spotřebovaly,“ řekla Kateřina Vinklárková, primářka hematologicko – transfuzního oddělení.



Zájemci o darování krve se mohou dostavit v pondělí a středu od půl 7 do 8, kdy je příjem dárců a následné odběry trvají dle potřeby. Nově se brány transfuzního oddělení otevřou i v odpoledních hodinách, a to 29. června a 3. srpna od 12.30 do 15.30.