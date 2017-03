Jaro prozářilo Galerii M+M, velikonoční výstava zve na tradice i inspiraci

Jaro plné barev zavítalo do hranické Galerie M+M. V pátek zde začala Výstava velikonoční tradic, letos už podvaadvacáté.

Tři místnosti galerie opět ozdobily stovky kraslic, zdobených těmi nejrozmanitějšími technikami.

K obdivu i inspiraci jsou v M+M k vidění velikonoční perníčky, kuřátka, slepičky či husičky ze dřeva a šustí, jarní kvítí i větvičky a všechno, co tyto svátky jara doprovází.

„Letos u nás vystavuje sedm kolektivů a osmačtyřicet jednotlivců,“ sdělila majitelka galerie Anna Musilová.

Jarmark i příroda

Návštěvníci velikonoční expozice nejdříve projdou starodávným jarmarkem, druhá místnost je vtáhne do jarní přírody a třetí se promění ve starobylou světničku a ukáže přítomným, jak vypadaly Velikonoce za dob našich babiček.

„Chceme tuto tradici přiblížit hlavně dětem, aby viděly, jak odpradávna žili naši předkové, jak slavili Velikonoce, i to, jak se probouzí příroda,“ doplnila Anna Musilová.

Slavnostní vernisáž zpestřilo vystoupení folklorního souboru Rozmarýnek, které poté v zahradní galerii vystřídaly děti z MŠ a ZŠ Drahotuše. Ty předvedly velikonoční pásmo tanců, říkadel a písniček s názvem Vítej nám jaro.

K vidění do Velkého pátku

Výstava velikonočních tradic je v Galerii M+M v Jurikově ulici v Hranicích k vidění až do Velkého pátku, a to do 14. dubna, denně od 13 do 17 hodin, dopoledne pak po domluvě nebo na zazvonění.

Přímo ve výstavních prostorách předvede v sobotu 25. března od 14 hodin Iveta Hejlová, jak se tvoří krajka na pergamon. Vstup je zdarma.