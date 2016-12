MHD v Hranicích bude mít nové linky, mění se i jízdní řády

Hranice – Zjednodušení a zpřehlednění, nejen ve všední dny v průběhu školního roku, ale i o školních prázdninách, je cílem změn v jízdních řádech hranické MHD. Ty vstoupí v platnost 11. prosince.

MHD v Hranicích. Ilustrační fotoFoto: Deník/ Iveta Podešvová

„Změny byly připraveny na základě připomínek občanů, úprav v jízdních řádech vlaků i vývoje aktuální dopravní situace v Hranicích. Zejména jde o reakci na pravidelná zpoždění spojů v souvislosti s nárůstem provozu ve městě," uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Změny se týkají především řádů platných v průběhu školního roku.

„Co se týče změn během školního roku, pak nejdůležitějším krokem je rozdělení současné linky 4 na celkem tři linky. Budou tak jezdit linky 4,7 a 8," řekl mluvčí.

„V dalších linkách jsou navrženy pouze drobné časové posuny u několika spojů," doplnil Petr Bakovský.

Úpravy se týkají také prázdninových jízdních řádů.

„Změny o prázdninách jsou navrženy s cílem lépe reagovat na pokles frekvence dopravy v důsledku školních prázdnin. Úmyslem je také sjednotit časové polohy ve školním období a o prázdninách u co největšího množství spojů," objasnil Petr Bakovský.

Elektrobusy

O víkendech dojde k několika časovým posunům.

„Některé spoje, hlavně na lince 12 budou oproti dnešnímu stavu časově posunuty. Rozdíly jsou do deseti minut," prozradil mluvčí města.

Kolem hranické MHD je poslední dobou rušno. Město totiž nedávno oznámilo plán na výměnu stávajících autobusů. Vozový park budou od příštího roku tvořit ekologicky šetrné autobusy.

„Hranice by měly mít nejmladší vozový park, který bude jako jediný v republice tvořen výhradně elektrobusy. K výměně by mělo dojít v první polovině příštího roku, jezdit by zde mělo pět elektrobusů," uvedl Pavel Slovák z Odboru správy majetku, oddělení veřejné dopravy a údržby veřejných komunikací.

Elektrobus v Hranicích již má za sebou říjnové testování. Pokud by z projektu elektrobusové MHD ale přece jen nakonec sešlo, záložní variantu představují autobusy na zemní plyn.

David Král