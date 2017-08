Kabelkový veletrh bude poprvé na třech místech!

Jeden termín a tři města, kde se bude pomáhat prostřednictvím největší charitativní akce Deníku: Kabelkového veletrhu.

Přispět do něj může opravdu každý, stačí najít v šatníku kabelku, kterou byste chtěli udělat radost někomu jinému a přinést ji na jedno ze sběrných míst.

Ve středu 4. října se pak v Olomouci, v Přerově a poprvé i v Šumperku uskuteční samotný veletrh, jehož celkový výtěžek poputuje do poslední koruny na pomoc vážně nemocným dětem a dalším, kteří si bez podané ruky ostatních neobejdou.

Podívejte se na vše, co potřebujete vědět o Kabelkovém veletrhu: kde se koná, jaké kabelky přinést, kde je sbíráme a také komu pomůžou.

Kde se bude 4. října konat Kabelkový veletrh Deníku 2017?

Olomouc

Kino Metropol, Sokolská 25

Přerov

Galerie Přerov, Čechova 26

Šumperk

Divadlo Šumperk, Komenského 3

Komu přispějeme? Vybrat můžete i vy

Výtěžek z Kabelkového veletrhu pravidelně pomáhá vážně nemocným dětem, seniorům či obyvatelům dětských domovů. Pokud víte o někom, kdo by si skutečně zasloužil finanční pomoc, nebo potřeboval koupit nějaké nutné zdravotní vybavení, dejte nám vědět. Z vašich tipů následně vybereme minimálně jeden, a část výtěžku z veletrhu poputuje k němu. Své tipy můžete zasílat na martin.dostal@denik.cz.

Jaké kabelky přinést?

Můžete vybrat prakticky jakoukoliv kabelku, kterou již nepoužíváte, nebo byste ji chtěli udělat radost někomu jinému. Mějte ale také na paměti, že aby kabelka mohla někomu pomoci a někdo si ji koupil, nemůže být poškozená, špinavá nebo jinak znehodnocená. Vítáme také kabelky, ke kterým se váže nějaký zajímavý příběh. Pokud nám tento příběh napíšete a vložíte do kabelky s kontaktními údaji, zařadíme vás do slosování o exkluzivní wellness pobyt. Nejzajímavější příběhy také zveřejníme v tištěném regionálním Deníku.

Jak to funguje?

Poté, co kabelku přinesete na jedno ze sběrných míst, všechny roztřídíme a za symbolické ceny budou k prodeji na Kabelkovém veletrhu. Každoročně do veletrhu přispívají svými kousky i známé tváře, jakými v minulosti byla například tenistka Petra Kvitová, nebo herečka Květa Fialová. Tyto VIP kousky se vždy prodávají formou dražby. Celý výtěžek pak bude pomáhat těm, kdo to nejvíce potřebují.

Na kterých místech přijímáme darované kabelky?

OLOMOUC

● Redakce Olomouckého deníku, Aksamitova 2

● Kino Metropol, Sokolská 25

● Radio Haná, Blažejské náměstí 7

● Český rozhlas Olomouc, Hornínáměstí 21

● TV ZZIP, Dobnerova 18

PROSTĚJOV

● Redakce Prostějovského deníku, Vojáčkovo náměstí 3

PŘEROV

● Redakce Přerovského a hranického deníku, Palackého 22

● Meopta - Optika, s.r.o., Kabelíkova 1

● Jsme tady, o. p. s., Sokolská 26

● TESCO, Kojetínská 10

● Bazar Vymazalová, Smetanova 10

LIPNÍK NAD BEČVOU

● SVČ, Komenského sady 1334

HRANICE

● Městské informační centrum Hranice, Pernštejnské náměstí 1

● Jesličky Pianko, Hřbitovní 483

● Obchůdek DD, Hromůvka 1544 (vedle Švejka)

TOVAČOV

● MITRANET.CZ, Náměstí 14

KOJETÍN

● Městské kulturní středisko Kojetín – Masarykovo náměstí 8

ŠUMPERK

● Redakce Šumperského a jesenického deníku, Jeremenkova 1, Šumperk

● Všechny městské a obecní knihovny na Šumpersku

● Informační centrum, Hl. Třída 14

● Recepce Welly sport relax Maják, Husitská 2

JESENÍK

● Turistické a informační centrum Katovna Jeseník