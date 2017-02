Kavárna ve tmě opět míří do Hranic, rezervace do jsou spuštěny

Hranice – Nezapomenutelný zážitek, kdy si návštěvníci kavárny vyzkouší, jaké to je být nevidomý, v Hranicích opět připravuje organizace TOM HELP. Kavárna ve tmě zahájí svůj provoz v Hotelu Centrum ve čtvrtek 23. února, otevřeno bude mít až do neděle 26. února.

Premiérová Kavárna ve tmě v Hranicích slavila v loňském roce velký úspěch.Foto: Tomáš Plesník

„Nevidomý vodič vás přivede do místnosti, kde je absolutní tma. Uvnitř kavárny se o vás postará nevidomá obsluha. Návštěvníci si mohou objednat několik druhů kávy, nealkoholické nápoje, ale i pivo,“ vysvětluje průběh akce organizátor Tomáš Plesník. Každý host má navíc jedinečnou možnost hovořit s nevidomou obsluhou uvnitř kavárny. „Ve chvíli, kdy je člověk ve tmě, opadne z něj ostych, a už se nebojí zeptat na spoustu věcí. Nevidomým to nevadí, jsou otevření, a mohou se s vámi bavit o čemkoliv,“ přibližuje jedinečný zážitek Plesník. V absolutní tmě totiž není jednoduché se zorientovat, těžké je nalít si pití do hrníčku, ale také najít správnou cestu ven. „Lidé mají úžasnou příležitost zeptat se nejen na to, co je zajímalo před tím, než do kavárny vešli, ale také na to, co si během těch pár minut uvnitř uvědomí,“ dodává nadšený organizátor. Kromě samotné kavárny můžou hosté navštívit také doprovodnou místnost, kde si mohou osahat různé pomůcky, zahrát si hry pro nevidomé, a ještě blíže se s životem takto postižených lidí seznámit. Důležité však je, si v kavárně předem rezervovat místo. „V předchozích ročnících byl zájem o kavárnu enormní, naši nevidomí číšníci a servírky v Hranicích, a ostatních městech obsloužili již skoro 1900 hostů. Je proto důležité si místo rezervovat,“ připomíná hlavní organizátor Tomáš Plesník. Rezervace do kavárny probíhají na telefonním čísle 735 053 795, každý všední den od osmi do patnácti hodin. VERONIKA HEGAROVÁ

