Kdo jiný než Anička Musilová, prohlásil starosta Hranic

Hranice – Významného uznání se v pondělí dostalo Anně Musilové, která už více jak dvacet let provozuje Galerii M+M v Hranicích. Z rukou prezidenta Kiwanis Club Hranice Miroslava Wildnera obdržela cenu v kategorii Seniorka roku, kterou vyhlašuje Nadace Charta 77 v rámci svého projektu Senzační senioři.

Podnět k nominaci na toto ocenění vzešel od senátorky Jitky Seitlová poté, kdy se s třiaosmdesá­tiletou seniorkou setkala osobně na jedné akci přímo v M+M.

„Paní senátorka se vloni přišla podívat do galerie na letní slavnost a velmi se jí zalíbilo, jaké krásné a zajímavé věci pořádá," vysvětlil Miroslav Wildner.

K nápadu na samotnou nominaci byl už pak jen krůček.

„Náš klub byl návrhem od Jitky Seitlové velmi potěšen, neváhali jsme a zaslali jsme nominaci na Nadaci Charty 77. Paní Musilová v našem městě pořádá nejrůznější výstavy, koncerty i akce nejen pro dospělé, ale i pro děti. Dělá to už více jak dvacet let a dělá to pro všechny a s obrovským zápalem. Všichni v Kiwanisu ji nesmírně obdivujeme a ptáme se, kde na to bere stále tolik energie," pokračoval prezident klubu.

Anna Musilová nakonec uspěla mezi 129 nominovanými z celé republiky a v pondělí jí prezident Kiwanis Clubu Hranice za účasti členů a hostů slavnostně ocenění předal.

„Nevím, jestli si to zasloužím právě já, protože v Hranicích je mnoho lidí, kteří by si tuto cenu určitě zasloužili více," řekla majitelka galerie M+M, která neskrývala pocity dojetí.

"Dělám všechno pro svoji zábavu"

„Kdo jiný by tu cenu měl dostat než právě Anička Musilová," reagoval na její slova hranický starosta Jiří Kudláček, pro kterého je stále aktivní seniorka velmi výjimečnou ženou.

„Myslím si, člověk, jakým je Anička, je určitým symbolem pro Hranice. Každá generace odchází z aktivního života a je mnoho lidí, kteří se v důchodovém věku věnují už jen sami sobě, rodině, nebo svým blízkým. Ale Anička je člověk, který za svou rodinu považuje všechny lidi v Hranicích. Léta se stará o to, aby ti, kteří vyrábějí něco hezkého, nebo ti, kteří dokážou malovat nebo zpívat, aby se scházeli v prostorách, které dává k dispozici, bez jakéhokoliv finančního nároku a to si myslím, že je v životě to nejcennější, co já vnímám," dodal starosta.

Po celý slavnostním večer, jenž se nesl v komorním duchu, neskrývala majitelka galerie M+M svou radost.

„Moc si toho vážím, ale i tak si nemyslím, že dělám něco výjimečného, mě to všechno hrozně moc baví, takže já to vlastně dělám všechno pro svoji zábavu," řekla závěrem s laskavostí a humorem sobě vlastním Anna Musilová.