Koupí kabelky přispějete na dobrou věc. Jak to funguje?

Máte doma kabelku nebo psaníčko, které jste kdysi dostali k narozeninám, a k ničemu se nehodí? Leží ve vašem šatníku starší kousek, který už dosloužil, ale mohl by udělat radost někomu jinému?

Kabelkový veletrh v Městském domě v PřerověFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Pak neváhejte a přineste svůj „klenot“ na sběrná místa v Přerově, Hranicích, Lipníku, Kojetíně a Tovačově.

Nejen, že uděláte radost jiným, ale zároveň přispějete na dobrou věc.

Pokud do kabelky vložíte zajímavý příběh, poselství či vzkaz, neztratí se. Ty nejzajímavější otiskneme v našich novinách.

Kabelkový veletrh se uskuteční ve středu 4. října, a to v době od 10 do 17 hodin v Galerii Přerov.

„V našem městě se koná podruhé a první ročník nás velmi mile překvapil. Malý sál Městského domu praskal ve švech a kabelku si přišly koupit stovky žen. Tentokrát jsme akci přesunuli do Galerie Přerov, která se v poslední době stává centrem dění,“ řekla Jana Vymazalová z Dobrého místa pro život, které je spolupořadatelem dobročinné akce.

Princip zůstává stejný - na Kabelkovém veletrhu si pořídíte elegantní doplněk za pouhých několik desítek korun. A stejně jako loni platí - kdo přijde včas, ten neprohloupí. Ty nejlepší kousky totiž zpravidla zmizí jako první.

„Chtěli bychom tentokrát Kabelkový veletrh pojmout jako Den pro ženy, takže chystáme i doprovodný program s ukázkami líčení,“ doplnila Jana Vymazalová.

Sběrná místa

Sběrná místa jsou v Přerově na několika adresách.

Ženy mohou své kabelky nosit přímo do redakce Přerovského a hranického deníku v Palackého ulici 22, ale také do Aktivačního centra Jsme tady v Sokolské ulici nebo do Tesca v Kojetínské.

Další místa jsou v Bazaru Jana Vymazalová ve Smetanově ulici a ve společnosti Meopta - Optika.

„Kabelky ale mohou zájemci odevzdávat i u infostánku v Galerii Přerov,“ upřesnila.

V Hranicích jsou sběrná místa v Městském informačním centrum na Pernštejnském náměstí, v Jesličkách Pianko v Hřbitovní ulici, a dále v Obchůdku DD v Hromůvce.

V Kojetíně kabelky odevzdáte v Městském kulturním středisku na Masarykově náměstí a v Lipníku ve Středisku volného času, Komenského sady. V Tovačově je pak sběrné místo na adrese MITRANET.CZ., Náměstí 14.

Vybavení centra i pomoc dětem

Pomoc míří i letos do přerovského Aktivačního centra Jsme tady, které se pomáhá lidem s kombinovaným postižením.

„Z výtěžku bychom chtěli přispět na vybavení tohoto centra. Kromě toho bychom rádi pomohli nemocným dětem - Julince z Bělotína a Davídkovi z Přerova, kteří jsou postižení,“ dodala.

Loňský výtěžek Kabelkového veletrhu činil 32 308 korun a organizátoři doufají, že se jej letos podaří ještě překonat.