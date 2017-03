Kraslicovník hranický opět ozdobí náměstí. Přispějete vajíčkem?

Téměř dva a půl tisíce kraslic nejrůznějších barev, technik a velikostí ozdobilo vloni zhruba šestimetrový javor, který před Velikonocemi svátky vyrostl na hranickém náměstí.

S blížícími se svátky jara se na takzvaný Kraslicovník hranický můžete těšit i letos, a vyset na něm mohou také vaše vajíčka.

Na ozdobení kraslicovníku vyzývají totiž organizátoři také veřejnost. Městská kulturní zařízení Hranice se obracejí na obyvatele města, školy, školky, spolky s prosbou o spolupráci při výzdobě letošního kraslicovníku.

Kraslice mohou lidé nosit až do pondělí 27. března hned na několik míst, a to do Turistického informačního centra v přízemí zámku, do výstavní síně na Staré radnici nebo do Synagogy.