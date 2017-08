Krokem ku zdraví i pomoci. Dětský domov Hranice získal 50 tisíc korun

Vítěznou odměnu padesát tisíc korun získal v sobotu během Dne zdraví Dětský domov a Školní jídelna Hranice. Jejich tým nachodil nejvíce kroků v rámci akce Každý krok pomáhá, kterou pořádá Oborová zdravotní pojišťovna.

Vyhlášení výsledků bylo součástí Dne zdraví v Teplicích nad Bečvou, kterého se i přes deštivé počasí zúčastnilo kolem dvou tisíc lidí.



Součástí Dne zdraví na břehu Bečvy byla také odborná zdravotní vyšetření. Zájemci využili vyšetření očí, konzultaci s výživovou specialistkou nebo si nechali prověřit dermatoložkou podezřelá kožní pigmentová znaménka.



„Každý krok pomáhá má už 16 tisíc účastníků, kteří každý měsíc chodí pro některou z charit v České republice. Když jsme s ní na začátku roku začínali, těšili jsme se, že snad alespoň několik lidí namotivujeme k tomu, aby začali pravidelně zdravě a lehce sportovat, tedy aby začali pravidelně chodit na výlety, nebo třeba vystupovat o zastávku dřív v MHD. Místo toho se každý měsíc zapojují tisíce lidí, což je úžasné, protože chůze je nejzdravější pohyb, který člověk pro sebe může udělat,“ uvedl generální ředitel pořádající zdravotní pojišťovny Radovan Kouřil.





Partnery akce Každý krok pomáhá v Olomouckém kraji byly Oblastní charita pro Hranice a Lipník nad Bečvou, Rodinné centrum Provázek v Olomouci, Spolusetkávání Přerov a Dětský domov a Školní jídelna Hranice, jejíž vítězný tým nachodil celkem 100 691 847 kroků. Ostatní organizace získaly za své kroky také odměnu, každá dostala 10 tisíc korun.



Společně nachodili všichni účastníci olomouckého krajského kola Každý krok pomáhá celkem 379 833 316 kroků. To odpovídá 265 883 kilometrům, takže by bezmála sedmkrát obešli Zeměkouli, anebo by 333krát došli na Mezinárodní vesmírnou stanici a zpět.





Autor: Karolína Koleňáková