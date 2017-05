Les, malebné vesničky i voda. Vzhůru na Záhorskou cyklotrasu

/SERIÁL/ Na kole po okolí Hranicka a Přerovska. Tentokrát vás zveme na Záhorskou cyklotrasu.

Ilustrační fotoFoto: Karel Rozehnal

Záhorská cyklotrasa

Trasa: Lipník nad Bečvou – Hlinsko – Kladníky – Bezuchov – Nahošovice – Hradčany – Podolí – Tučín – Radslavice – Grymov – Jadran – Lipník nad Bečvou



Délka trasy: 30 kilometrů



Záhoří – kraj v předhůří Hostýnských vrchů nad Moravskou bránou je oblast s malebnými vesnicemi a dodnes dochovaným folklorem. I tato cyklotrasa má svůj začátek v Lipníku, kam cyklisté mohou dorazit po cyklostezce Bečva z Hranic i Přerova.



Z Lipníku lze vyjet po cyklostezce na osecký most, po překročení Bečvy trasa pokračuje po druhém břehu směrem na Nové Dvory. Odtud se poté vyjede na silnici od Podhůry před obec Hlinsko, ze které se poté milovníci kol vydají do obce Kladníky. Zde se musí odbočit doprava okolo obecního úřadu a hřiště a po dvou stech metrech odbočit doleva, u dřevěného křížku se musejí cyklisté připravit na stoupání směrem k Bezuchovu.

Záhorská cyklotrasa. Zdroj: www.cyklotoulky.cz



Bezuchovem mohou výletníci na kolech projet po hlavní cestě, k nově vysázené aleji, která vede k Dřevohostickému lesu, tento úsek milovníky kol přivede do Nahošovic, kde se musí hned na začátku obce odbočit doprava směrem na Hradčany. Zde je potřeba hned za mostem odbočit doleva a širokou polní cestou přes horizont pokračovat do další obce Podolí a následně do Tučína.

V Tučíně – vesnici roku z roku 2009, se mohou zejména v horkých letních dnech zájemci osvěžit na místním koupališti.

Odtud však trasa pokračuje okolo koupaliště směrem na Radslavice, kde cyklisté musí uprostřed obce odbočit doleva a vydat se na Prosenice.

Tento více jak kilometrový úsek je z žulových kostek, vyznavači cykloturistiky si tak zde vyzkouší, jaká byla cyklistika v dobách, kdy ještě neexistoval asfalt.

Tato trasa vede před most přes řeku Bečvu, zde je potřeba odbočit doprava na cyklostezku, ta vede do areálu u jezera Jadran a oseckého jezu, odtud už je jednoduchá cesta zpět do Lipníku nad Bečvou.

Zajímavosti na trase:



Les u obce Hlinsko – místo, kde je archeologickými vykopávkami doloženo osídlení z pozdní doby kamenné (4000 – 2000 před naším letopočtem).



Tučín – vesnice roku 2009 s koupalištěm, které bylo postaveno v místě bývalého travertinového lomu již v roce 1940. Je napájeno podzemní minerální vodou.



Radslavice – zajímavostí je jezdecký areál Dostihové závodiště Radslavice. V obci je také vybudováno cyklistické odpočívadlo.



Jadran – vodní nádrž se nachází mezi Osekem a Lipníkem nad Bečvou. Rozloha nádrže je 7,2 hektarů. Součástí je občerstvení, nabízející například dobroty z udírny.