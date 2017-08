Letní Flora zve na setkání v Rajské zahradě, terakotovou armádu i řadu hvězd

Především záplavu pestrobarevných květů vrcholícího léta nabízí letní etapa mezinárodní květinové výstavy a zahradnického veletrhu Flora Olomouc.

Návštěvníci se mohou vedle hned dvou témat hlavní expozice těšit také na oslnivou přehlídku Vyznání růžím, unikátní výstavu terakotové armády prvního čínského císaře či stále oblíbenější večerní prohlídku hlavní expozice.

Bohatý doprovodný program pak naservíruje soutěžní guláše z kotlíků a taky třeba všem známé tváře v podobě Karla Kahovce či Daniely Šinkorové. Výstava se na stejnojmenném olomouckém výstavišti uskuteční od 17. do 20. srpna.

LETOŠNÍ TÉMA

Hlavní expozici letní Flory bude tradičně ukrývat moderní pavilon A. V největší hale olomouckého výstaviště přetékající nepřeberným množstvím mečíků, lilií, jiřin či růží se představí dvojice témat. To první má název Setkání v Rajské zahradě a druhé Léčivá síla stromů. Autor expozice profesor Ivar Otruba hledal Rajskou zahradu a nalezl ji právě na Floře. Při své práci se inspiroval Starým zákonem a knihou Genesis, která Rajskou zahradu umisťuje mezi čtyři řeky - ani ty nebudou v pavilonu A chybět. Svou knihu Hledání rajských zahrad ostatně její autor architekt Otruba představí i během samotné letní etapy výstavy.

GALERIE PAVILONU A + VYZNÁNÍ RŮŽÍM

Galerii pavilonu A obsadí po roční přestávce expozice Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin PELERO CZ, které je podepsáno i pod tématem expozice Léčivá síla stromů. Představeny budou domácí i cizokrajné druhy léčivých rostlin. Pro zájemce budou navíc po všechny čtyři dny na podiu v pavilonu připraveny přednášky právě na téma léčivé rostliny, k dispozici bude i odborná poradna.

Na galerii bude mít své místo s úspěchem obnovená přehlídka Vyznání růžím věnovaná této nekorunované královně květin, která představí zhruba 3300 růží různých odrůd a druhů původem z Holandska.

PAVILONY B a C

Svaz školkařů se se svou expozicí okrasných dřevin představí při letní Floře v pavilonu B. Společná expozice Českého zahrádkářského svazu bude k vidění v pavilonu C; vedle svého ústředního tématu Plevele - přátelé a nepřátelé zahrádkáře nabídne jako každý rok stovky květin i tradiční či méně známé odrůdy ovoce a zeleniny. K dispozici bude zájemcům také oblíbená bezplatná poradna a o patřičnou náladu a atmosféru se postarají moravští vinaři s cimbálem.

PAVILON E

V pavilonu E čeká návštěvníky expozice čínského Kunmingu coby partnerského města statutárního města Olomouc a provincie Yunnan, partnerského regionu Olomouckého kraje. Kunming je nejen ve své vlasti nazýván „městem věčného jara“ a sídlí zde největší květinová burza v Asii.

TERAKOTOVÁ ARMÁDA

Mimořádný zážitek slibuje unikátní výstava Terakotová armáda - Odkaz prvního čínského císaře, která bude mít své místo během letní Flory a pak ještě do 24. září 2017 v pavilonu G. Návštěvníci mohou nahlédnout do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š'-chuang-ti, který dokázal sjednotit Čínu a ukončil tak období chaosu mezi všemi čínskými státy. Jeho terakotová armáda se označuje jako „osmý div světa“: nedaleko města Xi´an, kde byla objevena císařská hrobka, se nachází více než 8 tisíc terakotových soch s motivem vojáků či koní s dřevěnými povozy. Nenechte si ujít detailně propracované repliky hliněných soch vojáků a koní v životní velikosti, zhlédněte zajímavý dokument o terakotové armádě a zjistěte vše o životě prvního čínského císaře. Během letní Flory budou mít návštěvníci výhodu v tom, že květinovou výstavu i terakotovou armádu uvidí za jediné vstupné. Po skončení Flory pak bude výstava armády prvního čínského císaře pokračovat samostatně.

PAVILON H a LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY

Výstavu Flora Olomouc doplní na venkovních plochách Smetanových sadů a v pavilonu H vyhledávané Letní zahradnické trhy s pestrou nabídkou květin, rostlinného materiálu, zahradnických pomůcek a hobby potřeb. Příchozí si rovněž připomenou 150 let od obnovení Rudolfovy aleje po prusko-rakouské válce. Historické vzpomínce bude věnována samostatná expozice v části pavilonu H.

VEČERNÍ PROHLÍDKY

V pátek bude připravena večerní prohlídka pavilonu A s hudebním doprovodem a občerstvením. Návštěvníky čeká v tajuplně nasvícené květinové expozici přednes veršů Jana Skácela v podání Hany Maciuchové a Alfreda Strejčka. Pásmo s názvem Sonet místo růže doprovodí Hanácké kvartet složený z členů Moravské filharmonie Olomouc. Po celou dobu přehlídky od 20 do 22 hodin bude na místě zajištěn stylový prodej občerstvení a nápojů. Vstupenky lze koupit online přes stránky www.flora-ol.cz za zvýhodněnou cenu 120 korun, na místě pak za 150 Kč.

MISTROVSTVÍ VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÝCH GULÁŠŮ

Třetí ročník Mistrovství Moravy a Slezska ve vaření kotlíkových gulášů se nově uskuteční na travnaté ploše u Letní scény v sobotu 19.8. od 10 do zhruba 16 hodin

SVATOKOPECKÝ OKRUH

V sobotu od 10 do 12 hodin se v aleji představí návštěvníkům desítky veteránských automobilů a motocyklů v rámci vzpomínkového setkání pod názvem IV. Svatokopecký okruh. U hudebního altánku budou jednotlivé vozy i jejich posádky zájemcům veřejně prezentovány.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Letní scéna u jezírka nedaleko vstupu do parku při obchodním centru Šantovka nabídne po všechny čtyři dny výstavy stejně jako během jarní etapy odpočinkovou zónu. Parkové prostory kolem Rudolfovy aleje obsadí pracovníci a studenti Univerzity Palackého s řadou her, dětským koutkem, školou žonglování. Každodenní doprovodný program přinese zábavu a rozmanité zážitky dětem i dospělým. Publiku se představí zpěvačka Katie Kei či saxofonista Jiří Kovář a také finalista televizní Superstar Martin Šafařík. Populární pásmo Receptáře pak nabídne na stejném místě taháky v podobě pátečního vystoupení Karla Kahovce či sobotního recitálu Daniely Šinkorové, chybět ale nebudou ani besedy, soutěže, povídání, recepty a ochutnávky. V neděli bude Samba patřit mimo jiné dechovým hudbám, módním přehlídkám či barmanské show.

SBÍRKOVÉ SKLENÍKY

K odpočinku i poučení zvou rovněž sbírkové skleníky ve Smetanových sadech, v nich v těchto dnech kvete obří leknín viktorie královská, či zrekonstruované rozárium v sousedství Bezručových sadů. Vše v rámci vstupného na květinovou výstavu.

HRAD ŠTERNBERK

Pro všechny milovníky květin a historie je připravené zlevněné na vstupné na hrad Šternberk. Hrad Šternberk bude otevřen po celou dobu konání výstavy od čtvrtka 17. do neděle 20. srpna. Návštěvníci, kteří se prokážou platnou vstupenkou z výstavy Flora Olomouc, obdrží slevu na vstupné do hradu. Za cenu základního okruhu mohou shlédnout celý šternberský hrad. První prohlídka hradu Šternberk začíná v 10 hodin, poslední prohlídka velkého okruhu v 16.30. Plné vstupné bude zlevněné ze 160 na 110 korun, snížené ze 110 na 80 korun a rodina zaplatí namísto 430, 300 korun.

VLAK

Na letní Floru se opět vyplatí cestovat vlakem Českých drah. Na výstavu se totiž lze svézt na zvýhodněnou jízdenku VLAK+ Flora. Sleva činí 50 procent na zpáteční jízdné z kterékoliv místa v ČR. Aby byla jízdenka se slevou VLAK+ uznána i pro zpáteční cestu, je nutné si ji nechat označit razítkem ve stánku Českých drah, který bude umístěn ve foyer pavilonu A. Jízdenku se slevou VLAK+ lze přitom zakoupit do všech stanic začínajících jménem města Olomouc - tedy i na zastávky Smetanovy Sady nebo Nová Ulice, které leží na dohled od výstaviště.

PARKOVÁNÍ

Výstaviště Flora Olomouc se nachází na hlavní příjezdové komunikaci od Brna, na kterou navazují přes vnější dálniční okruh i klíčové komunikace od Ostravy a Mohelnice. Zároveň je na dosah vnitřnímu městskému okruhu. Nedaleko výstaviště je otevřeno nové zpoplatněné parkoviště pro osobní automobily, na Zamenhofově ulici s omezenou kapacitou. Největší kapacitu mají bezplatná podzemní, nadzemní i venkovní parkoviště obchodní galerie Šantovka, kam se vejde až 1000 automobilů. Parkování je pro návštěvníky výstav Flora Olomouc zdarma. Dále je možné využít nízkokapacitní parkoviště v areálu starého autobusového nádraží na třídě Svobody a Polské ulici či v podzemních garážích v ulici Hanáckého pluku nebo u hlavního nádraží ČD. Ze všech parkovišť je areál výstaviště dostupný pěšky nebo pomocí MHD.

VSTUPNÉ

Brány letní Flory Olomouc budou otevřeny denně od 9 do 18 hodin. Vstupné platí současně pro výstavu i zahradnické trhy včetně vstupu do sbírkových skleníků a botanických zahrad VFO a UP Olomouc, stejně jako vstupu na výstavu terakotové armády. Plné vstupné činí 150 Kč při platbě na místě a 120 korun při nákupu lístků předem pomocí online systému. Zlevněné vstupenky (pro důchodce a studenty) stojí 80 Kč, děti od 6 do 15 let platí 30 korun, rodinné vstupné (dva dospělí + 1 až 4 děti) je 300 Kč u pokladny a 250 online. Zdarma je vstup na výstavu pro děti do 6 let a návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP/P.