Letní kino v Hranicích otevře 1. června. Zve na Vetřelce i Piráty

S příchodem teplých dní a léta se jako každý rok otevře hranické letní kino, které divákům nabídne nejnovější filmy po dobu tří měsíců.

Letní kino v Hranicích Foto: DENÍK/Kamila Marešová

Lidé tak nemusejí jezdit do okolních měst do kina a mohou se přijít podívat na film na čerstvý vzduch.



„Začínáme 1. června ve čtvrtek, kdy je v letním kině tradiční dětský den. Bude tam projekce nového filmu Šmoulové – Zapomenutá vesnice. Na tuto akci bude symbolické vstupné dvacet korun,“ řekl dramaturg Městských kulturních zařízení Martin Kapek.

Od června do srpna

„Sezona probíhá od června do srpna s tím, že bude i do poloviny září, pokud bude dobré počasí a filmy,“ řekla o letní sezoně kina Magda Škapová z MKZ.



Návštěvníci mohou do letního kina zavítat ve čtvrtky a pátky v červnovém měsíci.

V červenci a v srpnu se pak bude promítat každou středu, čtvrtek a pátek.



„Máme zdigitalizované kino, tak máme nejen dobrou kvalitu obrazu i zvuku, ale ty filmy máme už týden po premiéře,“ dodal Martin Kapek.

Program v červnu

V letním kině se vystřídá v červnu hned několik nejnovějších filmových počinů.

Při zahájení uvidí dětské publikum Šmouly, dospělí diváci se pak mohou těšit na Vetřelce, Piráty z Karibiku nebo Transformers.

Kompletní program naleznete v pátečním vydání Hranického týdne.