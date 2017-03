Letošní Helfštýn: pouť, Vokobraní i vzpomínka

ROZHOVOR / Sníh roztál a do strmého kopce před hradní branou Helfštýna se během březnových víkendů vydali první návštěvníci.

Letošní turistická sezona nabídne ukázky lidových řemesel, ale také setkání automobilových a motocyklových veteránů či knižní trhy.

Silným momentem bude odhalení pamětní desky na počest bývalé správkyně hradu Marcely Kleckerové na celosvětovém setkání uměleckých kovářů Hefaiston.

Plány na letošní sezonu v rozhovoru pro Deník přiblížil kastelán hradu Jan Lauro.



Zima se zatím nevzdává a na procházky do přírody není ideální počasí. Kdy na hradě naplno vypukne turistická sezona?

Už v průběhu března máme otevřeno vždy o víkendech, a to od 9 do 16 hodin. Lidé se tedy mohou na hrad vypravit už nyní. Sezona ale naplno začne teprve 1. dubna, kdy už bude na Helfštýně otevřeno denně, s výjimkou pondělí. Zpřístupněna bude v tento den historická mincovna spolu s expozicí archeologie.



První větší akcí jsou tradiční Velikonoce na hradě. Na co se mohou návštěvníci těšit?

Narozdíl od minulých let budou letos velikonoční svátky o něco delší, protože je poprvé státním svátkem také Velký pátek. Připravili jsme tedy čtyřdenní program, a to od pátku 14. dubna až do pondělí 17. dubna. Lidé se mohou těšit na ukázky lidových řemesel, velikonočních technik - zdobení kraslic, vyšívání a paličkování v ateliéru H- studia. Program tentokrát obohatí cimbálová muzika Primáš, která bude hrát v sobotu i v neděli. Atmosféru bude částečně dotvářet také dětský folklorní soubor Maleníček. Hlavním smyslem je, aby si lidé užili tu správnou velikonoční atmosféru. Studio Bez kliky připravilo i výtvarnou dílnu a loutkové divadlo.

Plánujete letos nějaké větší opravy? A omezí provoz?

Měli bychom pokračovat v systematickém spárování, které se ale provozu hradu nijak nedotkne. Ve vzduchu nám visí také projekt záchrany a obnovy renesančního paláce, což je věc, na jejíž vyřešení už netrpělivě čekáme. Tato akce je ale podmíněna dotací a čeká se na výběr zhotovitele. To jsou dva největší otazníky celého projektu. V případě, že by všechno vyšlo podle našich představ, tak bychom se zřejmě během letošní sezony nějakých omezení dočkali. Protože ale do této doby nemáme přesné informace, je šance tak padesát na padesát. Kdyby to vyšlo, museli bychom uzavřít poslední palácové nádvoří a hrozilo by i omezení během akcí kvůli transportu materiálu. Doufáme, že budeme schopni co nejdříve podat relevantní informace, zda se oprav dočkáme.



Kolik by stavební práce stály?

Jedná se o velký projekt s kompletní sanací objektu včetně zastřešení a přípravy nové expozice. Odhadované náklady jsou kolem padesáti milionů korun.



V období od dubna do počátku září se na Helfštýně střídá jedna akce za druhou. Můžete zmínit alespoň některé?

Na konci dubna, tedy přesně devětadvacátého, se uskuteční už sedmý ročník Nočního kování, který je spojen s nočními komentovanými prohlídkami. Je to akce trochu komornější, ale svou ne úplnou masovostí může být pro spoustu lidí zajímavá. Určitě bych rád pozval o víkendu 20. a 21. května také na osmý ročník Festivalu vojenské historie. Je to jedna z těch akcí, které patří do výkladní skříně Helfštýna, protože každoročně hostí širokou plejádu skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Program nemá na starosti muzeum, ale externí pořadatel. Dělají to ale tak dobře, že se na to těšíme i my. Hned následující víkend, tedy 30. a 31. května, se na hradě konají Knižní trhy. Jeden z menších projektů je letos obohacen o podtéma cestování. Měla by tu být tradiční ukázka malých nakladatelů, hradní antikvariát, řemeslné dílny a podobně. První sobota v květnu pak bude patřit osmnáctému ročníku největšího závodu horských kol na Moravě Author Šela Marathon, jehož cílem je právě hrad Helfštýn.



Zamíří letos na hrad také nablýskaní automobiloví a motocykloví veteráni?

Osmnáctý ročník Helfštýnského okruhu, který projede řadou obcí na Přerovsku, se samozřejmě zastaví i na hradě - a to v sobotu 13. května. Lidé si budou moci na nádvoří prohlédnout desítky nádherných strojů s rokem výroby do roku 1939. V sobotu 17. června pak proběhne přehlídka profesí Muzea Komenského v Přerově s názvem Helfštýnské ateliéry. Zajímavé akce jsou i v létě - ve dnech 5. a 6. července se uskuteční ve spolupráci se Studiem Bez kliky celodenní program plný řemesel a soutěží s názvem Helfštýnská pouť. V sobotu 15. července si pak návštěvníci užijí Vokohradí, což je jakási obdoba někdejšího Hradního bálu. Oslavy na počest šlechtice Petra Voka z Rožmberka, který byl jedním z nejznámějších majitelů panství, se konají nově v duchu komentovaných kostýmovaných prohlídek a doprovodí je i živé vstupy historického tance, šermu a další ukázky. Slavného panovníka se tedy snažíme přiblížit trochu jiným způsobem, než bývalo zvykem v minulosti. Od dubna až do září se téměř nezastavíme a jedna kulturní a společenská akce bude střídat druhou. Do toho se chystá několik klasických a historických svateb, pro zájemce připravujeme kurzy uměleckého kovářství, a na podzim i kurz keramiky.



Počátkem letošního roku zasáhla veřejnost smutná zpráva - zemřela bývalá správkyně hradu Marcela Kleckerová, která stála u zrodu celosvětového setkání uměleckých kovářů s názvem Hefaiston. Připomenete si její osobnost během srpnového setkání mistrů černého cechu?

Celý letošní ročník Hefaistonu, který bude už třicátý šestý, se ponese v duchu vzpomínek. Na hradě existuje zapsaný spolek Helfštýn a jeho členové před nedávnem odsouhlasili výrobu pamětní desky, která by měla být samostatným uměleckým dílem a připomene působení bývalé správkyně hradu Marcely Kleckerové. S touto ideou bylo osloveno i vedení Muzea Komenského v Přerově, které nápad podpoří. Ty aktivity už se rozběhly a k představení pamětní desky široké veřejnosti by se mělo dojít právě na Hefaistonu.

