Libavá nabídla výstavu lesnictví a myslivosti s bohatým programem

Lesníci, myslivci a široká veřejnost se sešla na výstavě s názvem Myslivost, lesníci a kůň v areálu Heřmánky nedaleko Potštátu. Nebyla to první akce, která se zde konala a vždy sem zavítá spousta návštěvníků. Letos se v sobotu 10. června sešlo na čtyři tisíce lidí.

„Je tady všechno, co můžete na Libavé potkat. Jsou tady trofeje zvěře, protože je to především přehlídka ulovené zvěře a tím, že jsme lesnická organizace, prezentujeme i lesnické hospodaření a můžete vidět lesní techniku. Dále zde prezentujeme spolupráci s armádou, která tady má vojenskou techniku," řekl jeden z organizátorů Jan Jenyš, vedoucí lesní výroby z Lipníku nad Bečvou.

Koně i psi

Protože do lesa patří psi a koně, přichystali si organizátoři i výstavu moravskoslezského klubu chovatelů jagdteriérů a výstavu českomoravského klubu chovatelů barvářů, kteří jsou nejvyužívanější při myslivosti.

„Vrcholem je kombinovaná soutěž tažných koní, které se účastní dvanáct párů tažných hřebců. Dva pár jsou ze Slovenska a deset jich je z Čech. Ten kůň do lesa neodmyslitelně patří, protože jsou lokality, kde můžeme technikou, a lokality, kde se bez koně neobejdeme," vysvětlil Jan Jenyš.

Vzdělávání dětí

Na výstavě myslivosti a lesnictví nezapomněli ani na ty nejmenší z nás – děti. Akce se zúčastnilo na pět set dětí, pro které byl připravený program lesní pedagogiky, který se zaměřuje právě na mladou generaci a učí ji soužití s přírodou.

„Krajinu neplundrujeme a dlouhodobě hospodaříme tak, aby ji ty následující generace mohly využívat," dodal organizátor.

Čekat se vyplatí

Mimo jiné zde byla ke zhlédnutí celá plejáda ulovené zvěře. Objevilo se zde na 180 jelenů, 150 srnců, patnáct daňků a po čtyřech kusech muflonů a kňourů. A právě jednoho z kňourů ulovil i Aleš Maxa.

„Mám tady uloveného obrovského kňoura, na kterýho jsem čekal dvacet pět let. Je to obrovská euforie, člověk se klepe a prožívá to," komentoval svůj úlovek.

Návštěvníci byli nadšení

Bohatý program jak pro děti, tak pro dospělé potěšil každého. Výstavy armádních vozidel, přehlídka psů či koní zaujala a když lidem vyhládlo, mohli si vybrat mezi širokou škálou nabízeného občerstvení.

„Je to tady paráda. Jsem tady s vnoučkem a nemůžu ho dostat od zvířátek. Děti jsou z toho nadšené, protože dneska jen tak nepřijdou ke zvířatům. Zase se tak vracíme k přírodě," řekla jedna z návštěvnic Dana Vičanová.

Z řad návštěvníků bylo nespočet přímo z oboru, takže dovedli vyjádřit uznání nad úlovky i programem.

„Jezdíme sem každý rok a já se nejvíce těšila na psy. Manžel zase ocení koně, takže se mi to tady celkově dost líbí. Manžel je hajný a já obchoduju se dřevem," sdělila Lenka Šestáková.