Lidé přišli o parkovací místa, kvůli revitalizaci sídliště Nová

Obyvatele sídliště Nová čekají krušné časy. Kvůli revitalizaci, která má opravit chodníky, cesty, mobiliář a také přidat nové podzemní kontejnery, musí lidé parkovat na veřejných parkovištích. Ty jsou ale, jak jinak, přeplněná. Řidičům tak nezbývá nic jiného, než si své parkovací místo vybojovat.

Stavební práce započaly již v pondělí 18. září a obyvatelé sídliště Nová doposud mohli i přes zákaz bez problémů zaparkovat u svého domu. Jak stavaři postupují dále a potřebují dělat další úseky, musí se uvolnit i parkovací místa. Lidé však kroutí hlavou.

„Je to teda hrůza. Vůbec jsem netušila, že to takto úplně zavřou. Nejhorší je to s parkováním aut. U Lidlu, kde je nejbližší možné místo, je to totálně ucpané. Tu ceduli, že to má trvat do 30. prosince, jsem si musela přečíst třikrát. Nechápu, co tady tak dlouho budou dělat,“ řekla rozhořčeně jedna z místních obyvatelek, která si nepřála uvést jméno.

Školáci bez obědů

Revitalizace zkomplikuje i chod Střední zdravotnické školy. Kvůli zákazu vjezdu totiž nebudou žáci a personál školy dostávat v určitých termínech školní obědy.

„Ve chvíli, kdy se to zneprůjezdní, tak bude problém v tom, že budeme muset zrušit dovoz obědů v rámci stravování žáků a kolegů. Zatím se to projet dá, je tam sice zákaz, ale máme domluvené, že můžeme projíždět. Byli za námi i zástupci stavby a řešíme to. Nahlásí nám předem, kdy se nebude dát projet,“ přiblížila situaci ředitelka školy Hana Čamborová.

Samotní učitelé, kteří do práce dojíždějí mnohdy až z Olomouce, prozatím parkují v zahradě školy. Podle ředitelky Hany Čamborové se ale i oni budou muset časem přemístit na odstavná parkoviště. Nějakou dobu to prý ale vydrží.

Možností je řada

„Námi bylo doporučeno, aby lidé stávali na těch veřejně přístupných parkovištích, třeba u nákupních center. Já osobně nemám nic proti tomu, kdyby se využilo provizorní stání na té široké ulici Nová směrem z kopce dolů. To bylo i naše doporučení,“ informoval Pavel Novák z oddělení veřejné dopravy města.

Taková možnost ale podle něj neprošla, nejspíš kvůli tomu, že cesta není dostatečně široká na to, aby se zde podle předpisů mohlo parkovat.

Řidičům tak nezbývá nic jiného, než zaparkovat svá vozidla na parkovištích u motorestu Sparta, supermarketu Albert nebo Lidlu. Ty jsou ale vytížená i tak.

Zásah strážníků

První problémová vlaštovka už je dokonce na světě. Při úterním dopoledni byli na sídliště Nová přivoláni strážníci městské policie, aby odtáhli automobil, který překážel stavařům ve frézování silnice.

„Zavolali si nás z té stavy a chtěli po nás, abychom to vozidlo odtáhli, protože tam potřebovali frézovat cestu. Jelikož je to ale stavba a ještě nebylo dopravní značení stoprocentně jednoznačné, neřešili jsme to,“ vyjádřil se velitel Městské policie Miroslav Mann.

Podle informací od Miroslava Manna bylo na sídlišti značení „Zákaz stání“, který má být od 30. září a poté i „Zákaz vjezdu“, který je ale s dodatkem „mimo dopravní obsluhy.“

„Dopravní obsluha jsou ale i ti, kteří tam bydlí. Z našeho hlediska tam nebylo co řešit,“ dodal Miroslav Mann.